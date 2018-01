Vom 12. bis 28. Januar findet in Kroatien die Handball-EM 2018 statt. Das deutsche Team um Bundestrainer Christian Prokop geht als Titelverteidiger ins Turnier und bekommt es in der Vorrunde in Gruppe C mit den Teams aus Montenegro, Slowenien und Mazedonien zu tun. Zwar gehört Deutschland zum Favoritenkreis, die größten Chancen auf den Titel werden allerdings Weltmeister Frankreich eingeräumt. Handball-Fans können die Auftritte des DHB-Teams allesamt im TV oder Livestream verfolgen.

Der stern hält Sie über die aktuellsten Nachrichten und Informationen rund um die Handball-EM 2018 auf dem Laufenden:

+++ 12. Januar: Prokop: "Wollen gut ins Turnier starten und Deutschland begeistern" +++

An diesem Samstag (13. Januar) trifft die DHB-Auswahl in ihrem ersten Vorrundenspiel auf Gegner Montenegro (ab 17.15 Uhr im ZDF) - und will schon dann ein erstes Ausrufezeichen setzen. "Für uns ist das ein bedeutendes Spiel. Wir wollen gut ins Turnier starten und Deutschland begeistern", sagte Bundestrainer Christian Prokop vor dem EM-Auftakt in Zagreb. "Da wäre es kontraproduktiv, wenn wir das im ersten Spiel nicht umsetzen können. Ich hoffe, dass wir einen erfolgreichen Einstieg haben, um das zu befeuern."

Mit einem intensiven Videostudium bereitete Prokop seine Schützlinge auf das Duell mit den Montenegrinern, die bei der EM 2016 nur Letzter wurden, vor. "Da kann eigentlich nichts schiefgehen, uns kann nichts aus der Fassung bringen", sagte Rückraumschütze Julius Kühn. Zumal Montenegro zwei namhafte Ausfälle zu beklagen hat: Torjäger Vuko Borozan vom Champions-League-Sieger Vardar Skopje fällt nach einem Unfall ebenso aus wie Torwart Nebojsa Simic vom Bundesligisten MT Melsungen wegen einer Wadenverletzung.

+++ 11. Januar: DHB-Auswahl bei Handball-EM 2018 angekommen: "Froh, dass es los geht" +++

Die deutschen Handballer sind in ihrem Teamhotel für die Europameisterschaft in Zagreb angekommen. Nach einem rund eineinhalbstündigen Flug von Berlin brachte ein Bus die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Donnerstag in die Unterkunft im Zentrum der kroatischen Hauptstadt. Die Stimmung innerhalb des Teams sei kurz vor dem Auftakt in das Turnier angespannt und konzentriert, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. "Man merkt, dass sich etwas bewegt innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, es sind jetzt auch alle froh, dass es losgeht."

+++ 11. Januar: Handball-Weltmeister Kaufmann: Von außen nicht EM-Titel erwarten +++

Der frühere Handball-Weltmeister Lars Kaufmann hat vor zu hohen Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Kroatien gewarnt. "Intern sollte die Titelverteidigung das Ziel sein. Aber von außen darf man den Titel in diesem Jahr nicht erwarten", sagte Kaufmann in einem Interview des Nachrichtenportals t-online.de. Die Mannschaft sei im Moment zu jung, zu unerfahren und auch nicht konstant genug, um der Rolle als absoluter Favorit gerecht zu werden und in jedem Jahr ganz oben mitzuspielen, erklärte Kaufmann.

Der 132-malige Nationalspieler unterstrich aber auch: "Die Chance ist auf jeden Fall da. Wenn so ein Flow wie 2016 entsteht, ist alles möglich."