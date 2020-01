Das neue Jahr ist noch ganz jung, wartet aber bereits mit einem sportlichen Highlight auf: Vom 9. bis 26. Januar findet die Handball–EM der Männer statt. Ausgetragen wird das Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen. Neben den drei Gastgeberländern kämpfen weitere 21 Nationen um den Titel. Das mitfavorisierte deutsche Team um Kapitän Uwe Gensheimer bekommt es in Gruppe C der Vorrunde (9. bis 14. Januar) mit Spanien, Lettland und den Niederlanden zu tun.

Die zwei besten Mannschaft jeder Vorrunden-Gruppe ziehen in die Hauptrunde (16. bis 22. Januar) ein, wo in weiteren Partien (mehr Infos weiter unten im Text) die Teilnehmer der Finalspiele (24. bis 26. Januar) ermittelt werden.

In diesem laufend aktualisierten Artikel finden Sie eine Auflistung aller Partien mit deutscher Beteiligung, die wichtigsten Infos zur TV–Übertragung und zum Turniermodus sowie den gesamten Spielplan der Handball-EM 2020 im Überblick.

Handball-EM 2020: die Vorrunden-Partien der DHB-Auswahl

Deutschland – Niederlande (9. Januar / 18.15 Uhr)

– Niederlande (9. Januar / 18.15 Uhr) Spanien – Deutschland (11. Januar / 18. 15 Uhr)

(11. Januar / 18. 15 Uhr) Lettland – Deutschland (13. Januar / 18.15 Uhr)

Die Handball-EM im TV und Stream: So sind Sie live dabei

Handball-Fans können sich freuen: Weil sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte für alle deutschen Partien gesichert haben, werden sämtliche Spiele der DHB-Auswahl sowohl im Free-TV wie auch im Livestream der Sender zu sehen sein. Entsprechend dürften die Duelle der Deutschen auch nachträglich in den Mediatheken abrufbar sein.

Darüber hinaus überträgt der Online-Sportsender Sportdeutschland.tv alle Spiele der Handball-EM ohne deutsche Beteiligung via Livestream und in der eigenen App. Die Partien Deutschlands können zudem direkt nach Abpfiff noch einmal in ganzer Länge oder als Zusammenfassung (nachträglich) abgerufen werden.

Und auch Eurosport berichtet: Eigenen Angaben nach wird der Sportsender bis zu 18 EM-Spiele live übertragen – Spiele der DHB-Auswahl sind jedoch nicht darunter.

Der Turniermodus der Handball-EM 2020

Die 24 für die Europameisterschaft qualifizierten Nationen kämpfen in sechs Vorrunden-Gruppen á jeweils vier Mannschaften um den Einzug in die Hauptrunde. In diesem Jahr kommen erstmals nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten der Vorrunde weiter. Sie müssen sich nachfolgend in einer der beiden Hauptrundengruppen, in denen pro Team weitere drei Spiele anstehen, für die Finalrunde qualifizieren.

Entsprechend spielen die Sieger und die Zweiten beider Hauptrundengruppen die beiden Halbfinals (24. Januar) aus. Für die Drittplatzierten steht am 25. Januar das Spiel um Platz 5 und 6 auf dem Programm, das womöglich auch für die Olympia-Quali entscheidend sein kann. Am selben Tag wird auch das Duell um Bronze ausgetragen. Das Finale findet dann am 26. Januar in Stockholm statt.

Der Spielplan der Handball–EM 2020

Vorrunde – Gruppe A

Weißrussland – Serbien (9. Januar / 18.15 Uhr)

Kroatien – Montenegro (9. Januar/ 20.30 Uhr)

Kroatien – Weißrussland (11. Januar / 16 Uhr)

Montenegro – Serbien (11. Januar / 18.15 Uhr)

Montenegro – Weißrussland (13. Januar / 18.15 Uhr)

Serbien – Kroatien (13. Januar / 20.30 Uhr)

Vorrunde – Gruppe B

Tschechien – Österreich (10. Januar / 18.15 Uhr)

Nordmazedonien – Ukraine (10. Januar / 20.30 Uhr)

Tschechien – Nordmazedonien (12. Januar / 16 Uhr)

Österreich – Ukraine (12. Januar / 18.15 Uhr)

Österreich – Nordmazedonien (14. Januar / 18.15 Uhr)

Ukraine – Tschechien (14. Januar / 20.30 Uhr)

Vorrunde – Gruppe C

Deutschland – Niederlande (9. Januar / 18.15 Uhr / ZDF (TV und Livestream))

– Niederlande (9. Januar / 18.15 Uhr / (TV und Livestream)) Spanien – Lettland (9. Januar / 20.30 Uhr)

Lettland – Niederlande (11. Januar / 16 Uhr)

Spanien – Deutschland (11. Januar / 18.15 Uhr / ARD (TV und Livestream))

(11. Januar / 18.15 Uhr / (TV und Livestream)) Lettland – Deutschland (13. Januar / 18.15 Uhr / ZDF (TV und Livestream))

(13. Januar / 18.15 Uhr / (TV und Livestream)) Niederlande – Spanien (13. Januar / 20.30 Uhr)

Vorrunde – Gruppe D

Frankreich – Portugal (10. Januar / 18.15 Uhr)

Norwegen – Bosnien–Herzegowina (10. Januar / 20.30 Uhr)

Portugal – Bosnien–Herzegowina (12. Januar / 16 Uhr)

Frankreich – Norwegen (12. Januar / 18.15 Uhr)

Bosnien–Herzegowina – Frankreich (14. Januar / 18.15 Uhr)

Portugal – Norwegen (14. Januar / 20.30 Uhr)

Vorrunde – Gruppe E

Ungarn – Russland (11. Januar / 16 Uhr)

Dänemark – Island (11. Januar / 18.15 Uhr)

Island – Russland (13. Januar / 18.15 Uhr)

Dänemark – Ungarn (13. Januar / 20.30 Uhr)

Island – Ungarn (15. Januar / 18.15 Uhr)

Russland – Dänemark (15. Januar / 20.30 Uhr)

Vorrunde – Gruppe F

Slowenien – Polen (10. Januar / 18.15 Uhr)

Schweden – Schweiz (10. Januar / 20.30 Uhr)

Schweiz – Polen (12. Januar / 16 Uhr)

Schweden – Slowenien (12. Januar / 18.15 Uhr)

Schweiz – Slowenien (14. Januar / 18.15 Uhr)

Polen – Schweden (14. Januar / 20.30 Uhr)

Die Partien der Hauptrunde in der Übersicht

Gruppe 1 (jeweils die Top–2 der Vorrunden-Gruppen A, B und C qualifiziert)

1. Gruppe C – 2. Gruppe B (16. Januar)

2. Gruppe A – 2. Gruppe C (16. Januar)

1. Gruppe A – 1. Gruppe B (16. Januar)

1. Gruppe C – 1. Gruppe B (18. Januar)

1. Gruppe A – 2. Gruppe C (18. Januar)

2. Gruppe A – 2. Gruppe B (18. Januar)

1. Gruppe A – 2. Gruppe B (20. Januar)

2. Gruppe A – 1. Gruppe C (20. Januar)

1. Gruppe B – 2. Gruppe C (20. Januar)

1. Gruppe A – 1. Gruppe C (22. Januar)

2. Gruppe A – 1. Gruppe B (22. Januar)

2. Gruppe B – 2. Gruppe C (22. Januar)

Gruppe 2 (jeweils die Top–2 der Vorrunden-Gruppen D, E und F qualifiziert)

1. Gruppe F – 2. Gruppe E (17. Januar)

2. Gruppe D – 2. Gruppe F (17. Januar)

1. Gruppe D – 1. Gruppe E (17. Januar)

1. Gruppe F – 1. Gruppe E (19. Januar)

1. Gruppe D – 2. Gruppe F (19. Januar)

2. Gruppe D – 2. Gruppe E (19. Januar)

1. Gruppe D – 2. Gruppe E (21. Januar)

2. Gruppe D – 1. Gruppe F (21. Januar)

1. Gruppe E – 2. Gruppe F (21. Januar)

1. Gruppe D – 1. Gruppe F (22. Januar)

2. Gruppe D – 1. Gruppe E (22. Januar)

2. Gruppe E – 2. Gruppe F (22. Januar)

Die Final- und Platzierungsspiele der Handball-EM 2020

Spiel um Platz 5

25. Januar / 16 Uhr

Halbfinals

24. Januar / 18 Uhr

24. Januar / 20.30 Uhr

Spiel um Platz 3

25. Januar / 18.30 Uhr

Finale

26. Januar / 16.30 Uhr

Quellen: Offizielle Homepage zur Handball–EM 2020 / Eurosport / Sportdeutschland.tv