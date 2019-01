Können die deutschen Handballer das Wintermärchen von 2007 wiederholen? Damals kürte sich die DHB-Auswahl im eigenen Land zum dritten Mal zum Weltmeister - und versetzte gefühlt die ganze Nation ins Handball-Fieber. Bei der vom 10. bis 27. Januar stattfindenden Handball-WM 2019, die in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird, bekommt das Team um Trainer Christian Prokop nun die Chance auf Titel Nummer vier.

Dafür gilt es jedoch zunächst die eigene von insgesamt vier Vorrundengruppe zu überstehen. So bekommt es Deutschland in Gruppe A mit Korea, Brasilien, Russland, Weltmeister Frankreich und Serbien zu tun (alle Spiele finden in Berlin statt). Eine Auflistung aller deutschen Partien samt Anwurfzeiten sowie dem jeweils übertragenden Sender finden Sie weiter unten im Text.

So können Sie das WM-Turnier live verfolgen

Nach mehrjähriger Pause steigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen bei dieser WM wieder in die Übertragung ein. So zeigen ARD und ZDF, die sich Kosten und Sendetage teilen, sowohl sämtliche Deutschland-Spiele sowie die wichtigsten Partien anderer Nationen live im TV und Stream. Fans, die noch mehr Handball sehen wollen, werden auch glücklich: So zeigt der Internetanbieter "sportdeutschland.tv" alle 96 Turnierspiele live (Begegnungen mit deutscher Beteiligung nur gegen Gebühr). Zudem überträgt Eurosport bis zu 15 Partien, allerdings kein Deutschland-Spiel.

Handball-WM 2019 im TV: die Deutschland-Spiele im Überblick (Vorrunde)

1. Spieltag: Donnerstag, 10. Januar

Korea - Deutschland (Anwurf: 18.15 Uhr / TV-Sender: ZDF)

2. Spieltag: Samstag, 12. Januar

Deutschland - Brasilien (18.15 Uhr / ZDF)

3. Spieltag: Montag, 14. Januar

Russland - Deutschland (18 Uhr / ARD)

4. Spieltag: Dienstag, 15. Januar

Deutschland - Frankreich (20.30 Uhr / ARD)

5. Spieltag: Donnerstag, 17. Januar

Deutschland - Serbien (18 Uhr / ARD)

Der Spielmodus der Handball-WM 2019

Die drei besten Nationen jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde (ab 19. Januar) ein und nehmen ihre Punkte und das Torverhältnis aus den Spielen gegen die zwei ebenfalls qualifizierten Teams mit. Wurde das WM-Turnier vor zwei Jahren noch mit K.o.-Spielen fortgeführt, geht es diesmal mit zwei Hauptrundengruppen á sechs Mannschaften weiter, von denen jeweils die beiden besten Teams ins Halbfinale einziehen. Die dortigen Sieger spielen dann am 27. Januar um Gold.

Sollte es Deutschland in die Hauptrunde schaffen, müsste das Team von Berlin nach Köln reisen. Die Partien der zweiten Hauptrundengruppe sowie die Platzierungsspiele bis Rang sieben werden im dänischen Herning ausgetragen. Die beiden Halbfinals finden dann in Hamburg statt, das Finale wiederum in Herning.

Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Obwohl Titelverteidiger Frankreich ohne seinen Superstar Nikola Karabatic auskommen muss, gilt die Grande Nation dennoch als heißester Anwärter auf WM-Gold. Daneben werden auch Europameister Spanien sowie Schweden, Norwegen, Dänemark und Kroatien gute Chancen eingeräumt. Deutschland hingegen zählt aufgrund der letzten schwachen Auftritte nicht unbedingt zum Favoritenkreis. Allerdings könnte der Heimvorteil das Team beflügeln und so vielleicht zu einem spielentscheidenden Faktor werden.