Können die deutschen Handballer das Wintermärchen von 2007 wiederholen? Damals kürte sich die DHB-Auswahl im eigenen Land zum dritten Mal zum Weltmeister – und versetzte gefühlt die ganze Nation ins Handball-Fieber. Bei der vom 10. bis 27. Januar stattfindenden Handball-WM 2019, die dieses Mal in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird, hat das Team um Kapitän Uwe Gensheimer die Chance auf Titel Nummer vier. Nach einer sehr souveränen Vorrunde (drei Siege, zwei Unentschieden) geht es in der Hauptrunde (Gruppe 1, alle Spiele in Köln) nun gegen Island, Spanien und Kroatien um den Einzug ins Halbfinale.

Wann die Deutschen konkret auf die Platte müssen, wann ihre Spiele beginnen und welcher Sender überträgt, lesen Sie weiter unten im Text.

Nächster Deutschland-Gegner: Island

Deutschland geht nach seinen überzeugenden Leistungen in Berlin mit breiter Brust in den Kampf um das erhoffte Halbfinal-Ticket und setzt dabei neben der eigenen Stärke auf die Euphorie der Zuschauer. "Wir haben den Vorteil, dass wir immer einen Energieschub bekommen von den Rängen. Wir haben es in der eigenen Hand mit den Fans im Rücken", sagte Bundestrainer Christian Prokop vor dem Spiel gegen Island. Das Team ist jedenfalls heiß. "Man kann sich natürlich im Vorfeld viel vorstellen, aber was wir erlebt haben, war noch mal eine Stufe geiler", sagte Rechtsaußen Patrick Groetzki zur Stimmung in der Hauptstadt. "Hoffentlich geht es genauso weiter. Wir haben richtig Bock."

Mit Island erwartet die DHB-Auswahl zum Auftakt zudem der vermeintlich schwächste Rivale, der es aber in sich hat. Die Handball-Wikinger spielen in der Abwehr ein sehr aggressives System, mit dem sie den Gegner schnell unter Druck setzen. Im Angriff agieren sie sehr mannschaftsdienlich und können sich in engen Situationen oft auf ihren Star Aron Palmarsson verlassen. "Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern und rennen 60 Minuten", beschrieb Prokop den Gegner.

So können Sie das WM-Turnier live verfolgen

Nach mehrjähriger Pause überträgt das öffentlich-rechtliche Fernsehen wieder viele Spiele live. So zeigen ARD und ZDF, die sich Kosten und Sendetage teilen, sowohl sämtliche Deutschland-Spiele als auch die wichtigsten Partien anderer Nationen live im TV und Stream. Fans, die noch mehr Handball sehen wollen, werden auch glücklich: So zeigt der Internetanbieter "sportdeutschland.tv" alle 96 Turnierspiele live (Begegnungen mit deutscher Beteiligung nur gegen Gebühr). Zudem überträgt Eurosport bis zu 15 Partien, allerdings kein Deutschland-Spiel.

Handball-WM 2019 im TV: die Deutschland-Spiele im Überblick (Hauptrunde)

1. Hauptrunden-Spiel: Samstag, 19. Januar

Deutschland - Island (20.30 Uhr / ARD)

2. Hauptrunden-Spiel: Montag, 21. Januar

Kroatien - Deutschland (20.30 Uhr / ZDF)

3. Hauptrunden-Spiel: Mittwoch, 23. Januar

Deutschland - Spanien (20.30 Uhr / ARD)

Der Spielmodus der Handball-WM 2019

Die drei besten Nationen jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde (ab 19. Januar) ein und nehmen ihre Punkte und das Torverhältnis aus den Spielen gegen die zwei ebenfalls qualifizierten Teams mit. Deutschland startet also mit 3:1 Punkten und einem Torverhältnis von 59:46 Treffern (+13) in die entscheidende Phase des Turniers - eine gute Ausgangsposition.

Wurde die WM vor zwei Jahren noch mit K.o.-Spielen fortgeführt, geht es diesmal mit zwei Hauptrundengruppen à sechs Mannschaften weiter, von denen jeweils die beiden besten Teams ins Halbfinale einziehen. Die Sieger spielen dann am 27. Januar um WM-Gold.

Die Top-3 der Vorrundengruppen A (mit Deutschland) und B reisen für die Hauptrunde nach Köln. Die Partien der zweiten Hauptrundengruppe sowie die Platzierungsspiele bis Rang sieben werden im dänischen Herning ausgetragen. Die beiden Halbfinals finden in Hamburg statt, das Finale wiederum in Herning.

Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Obwohl Titelverteidiger Frankreich in der Vorrunde ohne Superstar Nikola Karabatic auskommen musste, gilt die Grande Nation erneut als heißester Anwärter auf WM-Gold. Daneben werden auch Europameister Spanien sowie Schweden, Norwegen, Dänemark und Kroatien gute Chancen eingeräumt. Deutschland zählte aufgrund der schwachen Auftritte im Vorfeld der WM nicht unbedingt zum Kreis der Titelfavoriten. Nach der sehr überzeugenden Vorstellung in der Vorrunde sieht dies nun durchaus anders aus. Zumal der Heimvorteil und die bereits ausgelöste Euphorie das Team beflügeln und so vielleicht zum Turnier entscheidenden Faktor werden könnte.