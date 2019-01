Bundestrainer Christian Prokop freut sich auf die "brutal schöne Aufgabe": Das WM-Halbfinale der DHB-Auswahl gegen Norwegen, das heute in Hamburg ausgetragen wird, elektrisiert die Nation weit über die Handballszene hinaus. Die deutsche DHB-Auswahl spielt am Abend (20.30 Uhr/ARD) gegen die Skandinavier. Die Aussicht auf einen Handball-Krimi und die Hoffnung auf den Finaleinzug heizen die Handball-Begeisterung in Deutschland an.

Noch am Donnerstagabend übermittelte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre guten Wünsche, teilte der Deutsche Handballbund mit. Horst Seehofer ist überzeugt: "Deutschland wird Weltmeister", wie der Bundesinnenminister der dpa sagte. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft auf einen Gold-Coup der DHB-Auswahl: "Ich glaube, es ist noch mehr möglich."

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wünschte dem DHB-Team per Videobotschaft Glück: "Hallo Jungs von der Handball-Nationalmannschaft", beginnt Löw in dem am Freitagmorgen vom DFB via Twitter veröffentlichten 45 Sekunden langen Clip. "Ich habe jetzt fast alle Spiele von euch gesehen und ich möchte euch für eure Leistungen auch ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen", sagt der 58-Jährige. "Euer Einsatz, eure Leidenschaft und eure Spielfreude, die kommen nicht nur in der Halle gut an, sondern natürlich auch zuhause an den Bildschirmen. Man spürt förmlich, dass ihr ein richtig gutes Team seid."

Auch Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer glaubt an den ganz großen Coup der deutschen Handballer. "Natürlich wissen die Jungs, dass wir Fußballer ihnen ganz klar die Daumen drücken und mitfiebern werden. Wir hoffen jetzt, dass wir Norwegen schlagen und ins Finale kommen - und dann schauen wir, auf wen wir treffen", sagte der Kapitän des FC Bayern München bei einem Sponsorentermin mit dem Ingolstädter Autohersteller Audi in München.

Dieter Hecking: "Ich liebe Handball"

Borussia Mönchengladbachs Coach Dieter Hecking, der beim letzten Hauptrundenspiel am Mittwochabend gegen Spanien (31:30) in Köln auf der Tribüne jubelte, ist ebenfalls vom Handball-Virus infiziert. "Ich liebe Handball. Das ist ein toller Sport mit viel Bewegung und Spannung", sagte Hecking.

Auch andere deutsche Topsportler nehmen regen Anteil an den WM-Auftritten der deutschen Mannschaft, die eine landesweite Euphorie ausgelöst hat. "Die Handballer haben Deutschland jetzt wieder in ihren Bann gezogen. Mit ehrlichem und authentischem Sport - da könnte der Fußball noch viel lernen", sagte Johannes Rydzek. Der Doppel-Olympiasieger in der Nordischen Kombination wünscht der DHB-Auswahl wie so viele den Titel. "Diese coole und sympathische Truppe hätte es wirklich verdient!"

Als großer Fan outete sich auch Turn-Ass Elisabeth Seitz. "Ich sitze bei jedem Spiel vor dem Fernseher. Die Jungs machen das einfach genial", lobte die WM-Dritte. "Der Teamspirit hat sie bis ins Halbfinale gebracht, diese Welle wird sie nun weiter tragen."

Aus Kitzbühel schickte Josef Ferstl beste Wünsche nach Hamburg. "Die können das Ding auf jeden Fall rocken", sagte der alpine Abfahrer. Und natürlich wird auch Handball-Ikone Heiner Brand am Freitag mitfiebern. "Wer im Halbfinale ist, hat sicher auch das Zeug, Weltmeister zu werden", sagte der Weltmeister-Trainer von 2007 der Deutschen Presse-Agentur. "Ich wünsche der Mannschaft, die mit so viel Begeisterung spielt, alles Gute."