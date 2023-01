von Eugen Epp Golfer Scott Stallings bekam eine Einladung zum renommierten US-Masters in Augusta – allerdings erst auf Umwegen. Die Veranstalter hatten den Brief nämlich an einen Namensvetter geschickt.

Beim Masters im April duellieren sich die die besten Golfspieler der Welt. Traditionell dürfen bei dem Turnier in Augusta nur etwa 100 Spieler teilnehmen, die nach strengen Kriterien eingeladen werden. Ein so exklusives Teilnehmerfeld gibt es bei keinem der vier Major-Turniere.

Dazu sollte auch Scott Stallings gehören, doch der 37-jährige US-Amerikaner wartete zunächst vergeblich auf seine Einladung. "Ich habe fünf Mal am Tag am Briefkasten nachgesehen, ob der Brief angekommen ist", erzählte der Golfprofi auf Twitter. Vergeblich. Dabei war der ersehnte Brief längst unterwegs, landete aber beim "falschen" Scott Stallings.

Falscher Scott Stallings erhält Einladung zum Masters

Dieser Scott Stallings spielte auch Golf, allerdings nur als Hobby. Eines Tages aber fand er die Einladung zum Masters vor. Zuerst dachte er an einen Betrugsversuch, kam dann aber auf den Trichter. Stallings, ein Immobilienhändler aus Atlanta, kontaktierte also den anderen Stallings, den Golfer, via Facebook. Der Sportler veröffentlichte den Nachrichtenverlauf auf Twitter.

"Ich bin hundertprozentig sicher, dass es nicht für mich ist", schrieb Immobilenhändler Stallings zu dem Brief, den er gerade erhalten hatte. "Ich spiele auch, aber wow – nicht annähernd so gut wie du." Er bot an, die Einladung an den eigentlichen Adressaten weiterzuschicken. Ganz offensichtlich waren die Organisatoren mit den Namen und Adressen durcheinandergeraten. Denn nicht nur die beiden Männer tragen den gleichen Namen, auch ihre Ehefrauen, für die ebenfalls eine Einladung beigelegt war, heißen beide Jennifer.

Darüber hinaus hatte Stallings' ehemalige Agentur ihren Sitz auch noch direkt neben dem Haus des falschen Empfängers in Atlanta gehabt. Wahrscheinlich habe der Zusteller sich deshalb gedacht, dass der Brief dorthin gehöre. Die Verwirrung war also perfekt.

Einladung nach Augusta

Golfspieler Stallings kann sich den täglichen nervösen Gang zum Briefkasten also sparen und sich in Ruhe auf das Turnier vorbereiten, an dem er erstmals seit 2014 teilnehmen darf. "Ehrlich gesagt dachte ich, meine Frau hätte die Einladung für Weihnachten versteckt", erzählte er. Seinen Namensvetter und dessen Frau hat er aber zu einem Abendessen am Rande des Masters eingeladen. Außerdem darf Hobbygolfer Stallings auf Kosten des Profis bei der Trainingsrunde dabei sein – als Zuschauer natürlich.

