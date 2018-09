Es wäre das nächste dicke Ausrufezeichen, das Triathlet Jan Frodeno sechs Wochen vor dem Höhepunkt auf Hawaii an seine Konkurrenten aussenden könnte: Bei der an diesem Wochenende im südafrikanischen Port Elizabeth stattfindenden Ironman-70.3-WM will sich der 37-Jährige den zweiten Titel nach 2015 sichern - und nebenbei seine makellose Saisonbilanz ausbauen: Vier Mal stand Frodeno in 2018 bislang am Start, immer sprang der Sieg heraus. Zuletzt in beeindruckender Manier bei der Ironman-EM in Frankfurt, wo er den amtierenden Hawaii-Sieger Patrick Lange ausgerechnet in dessen Paradedisziplin mit neuem Laufstreckenrekord die Grenzen aufzeigte. Lange ist am Sonntag (Start: 7.30 Uhr) zwar nicht dabei, über mangelnde Konkurrenz kann sich Frodeno allerdings nicht beschweren.

So bekommt es der zweifache Hawaii-Champion und Olympiasieger von 2008 im Rennen über die halbe Ironman-Distanz (1,9 Kilometer Schwimmen - 90 Kilometer Radfahren - 21,1 Kilometer Laufen) mit hochdekorierten Gegnern zu tun. Einer davon ist Titelverteidiger Javier Gomez aus Spanien, der sich in Südafrika wie auch Frodeno einem letzten Härtetest vor der Ironman-WM auf Hawaii unterziehen will. Läuferisch ist Gomez (fünffacher Kurzdistanz-Weltmeister) etwas stärker einzuschätzen als der Deutsche, dem daher daran gelegen sein dürfte, seinen befreundeten Widersacher schon vor dem Halbmarathon zu distanzieren. Ebenfalls ein alter Bekannter Frodenos ist der Brite Alistair Brownlee. Auch wenn die bisherige Saison für den zweifachen Olympiasieger verletzungsbedingt nicht optimal verlief, muss man den 30-Jährigen im Kampf um Gold auf der Rechnung haben.

Im Rennen der Frauen setzte sich am Samstag fast schon erwartungsgemäß Titelverteidigerin Daniela Ryf aus der Schweiz gegen die internationale Konkurrenz durch. Hinter der dreifachen Hawaii-Siegerin sicherte sich Britin Lucy Charles (Hawaii-Zweite 2017) Platz zwei, Bronze ging an die Deutsche Anne Haug, die den schnellsten Lauf des Tages ablieferte.

So können Sie die Ironman-70.3-WM live verfolgen

Eine Übertragung im TV werden Fans hierzulande vergeblich suchen. Anders als bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii im Oktober verzichten die Öffentlich-Rechtlichen auf eine eigene Berichterstattung von der 70.3-WM.

Auf Livebilder müssen Triathlon-Interessierte dennoch nicht verzichten - allerdings gibt es die nur im Internet.