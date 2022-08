Schwimm-EM in Rom

Endlich Gold: Schwimmerin Isabel Gose hat das EM-Finale über 400 Meter Freistil gewonnen. Zuvor hatte sie bereits Silber über 800 Meter und Bronze über die 200-Meter-Distanz gewonnen.

Isabel Gose ist Europameisterin über 400 Meter Freistil. Die Magdeburgerin vervollständigte am Mittwoch am letzten Tag der EM-Beckenwettbewerbe in Rom ihren Medaillensatz, nachdem sie bereits Silber über 800 Meter und Bronze über 200 Meter Freistil gewonnen hatte.

In 4:04,13 Minuten verwies die 20-Jährige die Italienerin Simona Quadarella, Europameisterin über 800 und 1500 Meter, auf Platz zwei. Dritte wurde die Ungarin Ajna Kessely. Die zweite deutsche Finalteilnehmerin, Julia Mrozinski, kam als Achte ins Ziel.