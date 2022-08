Schwimm-EM in Rom

Schwimm-EM in Rom Doppel-Erfolg für deutsche Schwimmer: Isabel Gose und Lukas Märtens holen jeweils Gold über 400 Meter Freistil

Endlich Gold: Schwimmerin Isabel Gose hat das EM-Finale über 400 Meter Freistil gewonnen. Zuvor hatte sie bereits Silber über 800 Meter und Bronze über die 200 Meter gewonnen. Kurz nach ihr gewann ihr Freund Lukas Märtens ebenfalls Gold über dieselbe Distanz.

Isabel Gose ist Europameisterin über 400 Meter Freistil. Die Magdeburgerin vervollständigte am Mittwoch am letzten Tag der EM-Beckenwettbewerbe in Rom ihren Medaillensatz, nachdem sie bereits Silber über 800 Meter und Bronze über 200 Meter Freistil gewonnen hatte.

In 4:04,13 Minuten verwies die 20-Jährige die Italienerin Simona Quadarella, Europameisterin über 800 und 1500 Meter, auf Platz zwei. Dritte wurde die Ungarin Ajna Kessely. Die zweite deutsche Finalteilnehmerin, Julia Mrozinski, kam als Achte ins Ziel.

Im Finale der Männer, das darauf folgte, gab es erneut einen deutschen Erfolg. Lukas Märtens schwamm über dieselbe Distanz ebenfalls zu Gold im Freistil. Der Magdeburger kam auf 3:42,50 Minuten und verwies damit den Schweizer Antonio Djakovic um 1,43 Sekunden auf Rang zwei. Den deutschen Erfolg vervollständigte Henning Mühlleitner, der in 3:44,53 Minuten als Dritter Bronze holte. Märtens hatte zuvor bereits Silber über 800 Meter gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften vor anderthalb Monaten in Budapest war er mit Silber über 400 Meter dekoriert worden. Vor dem Erfolg von Märtens hatte bereits dessen Lebensgefährtin Isabel Gose Gold über 400 Meter Freistil geholt.

"Ich hab das Rennen von Isabel gesehen und mir an ihr ein Beispiel genommen", berichtete Märtens. "Ich habe mein Ding gemacht und wusste, dass ich auf den letzten Metern der Schnellste bin", sagte der 20-Jährige.