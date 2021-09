"Bin so stolz auf dich, Champ": Armstrong trifft Ullrich – die Bilder des emotionalen Wiedersehens

Legendäre Radsport-Rivalen "Bin so stolz auf dich, Champ": Armstrong trifft Ullrich – die Bilder des emotionalen Wiedersehens

Die früheren Radsport-Profis Lance Armstrong und Jan Ullrich haben sich auf Mallorca getroffen. Armstrong fand für seinen einstigen Dauer-Rivalen bewegende Worte.

Lance Armstrong hat seinen alten Rivalen Jan Ullrich auf der Ferieninsel Mallorca getroffen. Der 50 Jahre alte frühere Radstar, dem seine sieben Siege bei der Tour de France wegen Dopings aberkannt wurden, veröffentlichte am Samstag Fotos von dem Treffen im Rahmen eines Radsport-Camps auf Instagram.

"Es ist unmöglich, in Worte zu packen, was es mir (und Millionen von anderen) bedeutet, diesen Mann wieder zurück und gesund zu sehen", schrieb Armstrong. "Ich bin so stolz auf dich, Champ und ich liebe dich zutiefst und werde immer für dich da sein."

Lance Armstrong und Jan Ullrich – einst Rivalen, heute Freunde

Bei dem Treffen in Spanien war auch Armstrongs früherer Helfer George Hincapie dabei, der mit dem Texaner zusammen einen Podcast produziert. Auch Armstrongs einstiger Teamchef Johann Bruyneel war zugegen. Das seit einem Jahr geplante Camp für zahlungskräftige Kunden war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

Armstrong und Ullrich hatten sich zu Beginn der 2000er Jahre packende Duelle bei der Tour geliefert, aus denen der US-Amerikaner stets als Sieger hervorging. Während Armstrong seine Doping-Vergangenheit nach der Karriere einholte, folgte bei Ullrich ein gesundheitlicher Absturz.

Zu Armstrongs 50. Geburtstag vor einer Woche hatte der 47-Jährige in "Bild am Sonntag" geschrieben: "Vor gut drei Jahren, in der schwierigsten Phase meines Lebens, warst Du, lieber Lance, für mich da. Du hast mir unter die Arme gegriffen und gezeigt, dass der größte Rivale ein echter Freund werden kann. Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe."