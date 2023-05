Er gilt als einer der besten Spieler der Geschichte und war einer der ersten Superstars im American Football: Jim Brown.

Der ehemalige NFL-Profi und Schauspieler Jim Brown ist tot. Er gilt als einer der besten Spieler der Geschichte und war einer der ersten Superstars im American Football. Nach Angaben von US-Medien teilte ein Sprecher der Familie mit, Brown sei am Donnerstagabend im Alter von 87 Jahren gestorben. Brown spielte nur von 1957 bis 1965 in der NFL, stellte in dieser Zeit aber zahlreiche Rekorde auf und wurde 1965 zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt. 1964 gewann er mit den Cleveland Browns die Meisterschaft.

Jim Brown beginnt nach NFL neue Karriere

Brown beendete seine Karriere mit 30 Jahren, um Schauspieler zu werden. Er war in mehr als 30 Filmen zu sehen, darunter "An jedem verdammten Sonntag" und "Das dreckige Dutzend". Brown lebte in Los Angeles, galt als großzügig und setzte sich für andere Menschen ein. Er wurde aber auch mehrere Male verhaftet, weil er Frauen geschlagen haben soll. Infolge eines Notrufs seiner Frau wurde er zu sechs Monaten Haft verurteilt.