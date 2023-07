Der frühere US-Sportarzt Larry Nassar, der wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs in einem Gefängnis in Florida einsitzt, ist von einem Mithäftling mit einem Messer in Nacken, Brust und Rücken gestochen worden.

Der frühere US-Sportarzt Larry Nassar, der wegen sexuellen Missbrauchs hunderter Turnerinnen eine lebenslange Haftstrafe absitzt, ist im Gefängnis niedergestochen worden. Der 59-Jährige sei am Sonntag im Hochsicherheitsgefängnis Coleman II in Sumterville im Bundesstaat Florida von einem Mithäftling angegriffen worden, sagte der Chef der örtlichen Justizvollzugsbeamten-Gewerkschaft, Joe Rojas, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nassar habe insgesamt zehn Stichverletzungen in Nacken, Brust und Rücken erlitten.

Sein Zustand sei "stabil", sagte Rojas weiter. Die Bundesgefängnisbehörde BOP bestätigte lediglich, in dem Gefängnis Coleman II sei am Sonntagnachmittag ein Häftling angegriffen worden. Einsatzkräfte hätten sofort "lebensrettende Maßnahmen" eingeleitet, der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Einen Namen nannte die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Larry Nassar zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt

Nassar soll in seiner Zeit als Sportarzt über Jahrzehnte hinweg mehr als 265 Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben. Unter seinen Opfern waren auch mehrere Olympia-Teilnehmerinnen, darunter die Goldmedaillen-Gewinnerinnen Simone Biles, Gabby Douglas und Aly Raisman. Der langjährige Mannschaftsarzt der US-Turnerinnen hatte gegenüber den Mädchen seine sexuellen Handlungen als Teil einer Untersuchung oder Behandlung dargestellt. Der Skandal erschütterte den Turnsport in den USA tief.

Nassar wurde zunächst 2017 wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu bis zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. 2018 wurde er dann in zwei Prozessen wegen sexuellen Missbrauchs zu 40 bis 175 Jahren und dann zu weiteren 40 bis 125 Jahren Gefängnis verurteilt.

US-Turnverband zahlte Entschädigungen

Der Turnverband USA Gymnastics erklärte sich 2021 bereit, im Zuge einer Vereinbarung 380 Millionen Dollar (rund 347 Millionen Euro) Entschädigung an Opfer zu zahlen. Drei Jahre zuvor hatte die Hochschule Michigan State University, wo Nassar ebenfalls gearbeitet hatte, einer Zahlung von 500 Millionen Dollar an Opfer des Mediziners zugestimmt.