LeBron James nach seinem Treffer, mit dem er den Punkterekord in der NBA gebrochen hat

von Marc Drewello Basketball-Superstar LeBron James hat Kareem Abdul-Jabbar an der Spitze der Punktesammler der NBA abgelöst. Er wird dort wohl für immer bleiben.

Sogar der US-Präsident schickte Glückwünsche: "Gratulation LeBron. Du hast die Nation inspiriert, besser zu werden. Mach weiter so!", würdigte Joe Biden in einer Videobotschaft die Leistung von LeBron Raymone James sr., als dieser am Dienstagabend im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder wenige Sekunden vor Ende des dritten Viertels den Thron des besten Punktesammlers der NBA bestieg.