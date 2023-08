Die mit Spannung erwartete Schach-Partie zwischen Magnus Carlsen und dem erst 18-jährigen Rameshbabu Praggnanandhaa im Fide-Weltcup endete mit einem Remis. Seinen Nicht-Sieg begründete Carlsen mit einer erlittenen Lebensmittelvergiftung.

Der derzeitige Weltranglisten-Erste im Schach, der Norweger Magnus Carlsen, kam bei seiner Weltcup-Partie über den erst 18 Jahre alten Rameshbabu Praggnanandhaa nicht über ein Unentschieden hinaus. In einem Interview mit dem Weltschachverband – der Fédération Internationale des Échecs (Fide) –, im Anschluss an die Partie begründete Carlsen, der augenscheinlich äußerst müde wirkte, seine Leistung mit einer zuvor erlittenen Lebensmittelvergiftung.

Magnus Carlsen laut eigener Aussage "in einer recht schwierigen Verfassung"

"Normalerweise hätte ich wahrscheinlich einen kleinen Vorteil gehabt, wenn ich einen Ruhetag gehabt hätte, während er (Rameshbabu Praggnanandhaa, Anm. der Redaktion) gestern einen harten Tiebreak spielen musste. Aber ich war in den letzten Tagen in einer recht schwierigen Verfassung. Ich habe mir nach dem Spiel gegen Abasov eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ich konnte in den letzten zwei Tagen nichts essen.“, fasste Carlsen nach dem Match zusammen.

Laut dem Fachportal chess.com entwickelte sich Carlsen vom zunächst "13-jährigen norwegischen Wunderkind" zum "absoluten Spitzenspieler. Er eroberte 2011 die Nummer eins der Weltrangliste". Diese Position hat er auch derzeit noch inne.

Darüber hinaus hab er mehrere Weltmeistertitel im Schnell- und Blitz-Schach gewonnen. Beim aktuellen FIDE-Weltcup in Baku wetteifert er um seinen ersten Weltcup-Titel überhaupt. Trotz aller Erfolge blieb ihm dieser bislang verwehrt.

Sein Gegner Rameshbabu Praggnanandhaa, auch Praggu genannt, kommt aus Indien, ist 18 Jahre jung und blickt laut Experten einer wahrscheinlich rosigen Schach-Zukunft entgegen. Beim Airthings Masters 2022, einem Online-Schnellschach-Turnier, gelang es ihm bereits schon einmal, den vierfachen Weltmeister Carlsen zu besiegen.

