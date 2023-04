von Marc Drewello Eklat in der Basketball-Euroleague: Nach einem Foul von Real-Star Sergio Llull an Belgrad-Profi Kevin Punter gehen erst die beiden Spieler – und dann die Mannschaften aufeinander los.

Das Euroleague-Spiel der Basketball-Teams von Real Madrid und Partizan Belgrad ist kurz vor Ende wegen einer Massenschlägerei der Spieler abgebrochen worden. Nach einem Foul von Reals Aufbauspieler Sergio Llull 100 Sekunden vor Schluss an Belgrads Aufbauspieler Kevin Punter gerieten zunächst die beiden Spieler aneinander. Doch sofort stürmten auch andere Mitglieder der Teams hinzu und es kam zu einer Rudelbildung und Tumulten.

Belgrads Mathias Lessort packte dabei Reals Flügelspieler Dzanan Musa von hinten am Hals und riss ihn um. Und Madrids Muskelpaket Guerschon Yabusele schnappte sich Dante Exum, hob ihn wie beim Wrestling aus und schleuderte ihn zu Boden.

"Nicht gut für das Image des Basketballs"

Den Schiedsrichtern und den Betreuerstäben der Mannschaften gelang es schließlich, die Lage zu beruhigen. Sogar Familienmitglieder waren auf das Feld gerannt, um die Kontrahenten auseinanderzubringen. Dem Live-Ticker der Euroleague zufolge wurden von den Schiedsrichtern gegen mehr als 20 Spieler disqualifizierende Fouls ausgesprochen. Die Partie wurde beim Stand von 95:80 für die Gäste aus Belgrad abgebrochen.

Belgrads Trainer Zeljko Obradovic sagte nach dem Abbruch: "Ich glaube, dass das, was passiert ist, nicht gut für das Image des Basketballs ist, nicht gut für das Image von Real Madrid und auch nicht für Partizan. Meiner Meinung nach sollte so etwas nie passieren." Die Spieler hätten Emotionen, aber auf der anderen Seite hätten sie sich nach dem Spiel gegrüßt und den Vorfall besprochen.

Er werde versuchen, alle Menschen in Belgrad zu beruhigen, erklärte Obradovic. "Und warum? Weil ich hier Freunde habe. Es ist ein großartiger Verein, Real Madrid. [...] Wir haben hier immer eine beeindruckende Gastfreundschaft von allen in Madrid erfahren. [...] Ich werde versuchen, alle zu beruhigen, damit wir Real Madrid so empfangen, wie die Menschen hier uns empfangen haben. Dass sie unsere Mannschaft unterstützen werden, ja, aber dass sie nichts gegen Real Madrid unternehmen werden."

Real-Kapitän Rudy Fernandez entschuldigte sich nach der Partie bei den Fans. "Wir können diese Art von Vorfällen nicht einfach so stehen lassen, aber als Spieler haben wir Emotionen und machen Fehler. Heute war einer dieser Tage", sagte Fernandez: "Wir betrachten Partizan als ein befreundetes Team, Trainer Zeljko kennt diese Halle sehr gut und wir fühlen alle dasselbe. Die Spannung muss hier aufhören und wir müssen einfach nur Basketball spielen, damit die Fans die EuroLeague genießen können."

Real hatte die erste Partie der Viertelfinal-Serie mit 87:89 ebenfalls zu Hause gegen Partizan verloren. Die dritte Partie findet am 2. Mai in der Belgrader Stark-Arena statt. Das Team, das zuerst drei Spiele gewinnt, kommt weiter.