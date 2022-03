In Anlehnung an Beiß-Attacke

In Anlehnung an Beiß-Attacke "Holy ears!": Mike Tyson bringt essbare Ohren auf den Markt

Vor fast 24 Jahren biss Mike Tyson dem damaligen Schwergewichts-Weltmeister Evander Holyfield bei einem Kampf in Las Vegas ein Stück Ohr ab. Jetzt hat der ehemalige Boxprofi den legendären-Skandal als Marketing-Strategie genutzt.

Es war einer der größten Skandale der Boxgeschichte: Am 29. Juni 1997 biss Mike Tyson während eines Kampfes gegen den damaligen Schwergewichts-Weltmeister Evander Holyfield in Las Vegas seinem Gegner ein Stück des rechten Ohres ab. Dafür wurde der damals 30-Jährige vom Ringrichter disqualifiziert und für ein Jahr gesperrt. Zudem musste er drei Millionen Dollar Strafe zahlen. In Anlehnung an die Beiß-Attacke von damals verkauft Tyson jetzt angebissene Ohren mit Cannabis-Extrakt.

"Holy ears! They’re finally here! Go get your Mike Bites now", schreibt der 55-Jährige auf Twitter. Die Gummibärchen werden laut NBC-News in Apotheken in Kalifornien, Massachusetts und Nevada verkauft.

Mike Tyson und Evander Holyfield haben sich versöhnt

Tyson hatte 2018 zusammen mit drei Geschäftspartnern in Kalifornien eine Marihuana-Farm gegründet. Die "Tyson Ranch" liegt etwa zwei Autostunden nordöstlich von Los Angeles und misst gut 16 Hektar, was etwa 22 Fußballfeldern entspricht. Sein Unternehmen "Tyson 2.0" vertreibt vorgerollte Joints, Esswaren, Getränke und Marihuana-Konzentrate.

Mit seinem ehemaligen Gegner Holyfield scheint er sich inzwischen wieder versöhnt zu haben. 2013 traten sie gemeinsam in einem Werbespot für die Sportartikelkette Footlocker auf: Tyson gibt Holyfield darin das abgebissene Stück Ohr zurück. Vergangenes Jahr wollten die beiden eigentlich noch einmal zusammen in den Ring steigen. Doch Holyfield sagte ab, weil es offenbar keine finanzielle Einigung gab.

Eine ähnliche Beiß-Attacke wie die von Tyson auf Holyfield ereignete sich übrigens im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Olympische Spiele 2021 in Tokio: Der Schwergewichtsboxer Youness Baalla kämpft gegen David Nyika © Imago Images

Dort hatte der marokkanische Schwergewichtsboxer Youness Baalla bei seiner Niederlage gegen David Nyika aus Neuseeland versucht, seinen Gegner ins Gesicht zu beißen. "Ich glaube, er hat versucht, meinen Wangenknochen zu erwischen. Zum Glück hatte er seinen Mundschutz drin, und ich war ein bisschen verschwitzt. Er hat wahrscheinlich nur einen Mund voll Schweiß abbekommen", sagte der Boxer aus Neuseeland im Nachhinein.

Quellen: Twitter, NBC, DPA