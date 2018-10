Auch Sänger Drake war unter den Zuschauern und sichtlich geschockt, als Khabib plötzlich ins Publikum sprang. Dieser Flying- Kick wurde zur Symbolik... Passiert in der T-Mobile Arena in Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada, beim Kampf Khabib gegen McGregor. Plötzlich wurde jeder zum Kung Fu Kämpfer. Drei Mitarbeiter aus dem Khabib-Kreis sind nun in Haft. Und vermutlich verliert Khabib nicht nur seinen Gürtel, sondern auch sein Visum und die Einreiseerlaubnis in die USA. Viele vergleichen Khabib mit Anakin Skywalker. Für dessen Transformation in Darth Vader. Ein anderes Opfer war Sänger Drake. Anfangs sah er noch so aus. Und das war der Moment, in dem Khabib sprang