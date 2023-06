Auf dem Sprung in die NBA: Victor Wembanyama, hier bei einem Meisterschaftsspiel seiner Metropolitans 92 gegen Asvel Lyon-Villeurbanne Ende Mai in Levallois

von Marc Drewello Die Teams der NBA wählen in der Nacht neue Spieler aus einem Pool von Talenten. Die San Antonio Spurs haben den ersten Pick und werden sich wohl Victor Wembanyama sichern – einen Spieler, der Geschichte schreiben könnte.

Der NBA-Draft ist eigentlich eine spannende Sache: Die schlechtesten Teams der abgelaufenen Saison dürfen vor den besseren Mannschaften aus dem Pool aller Neubewerber einen Spieler auswählen. Wer dabei an Nummer eins rekrutiert wird, ist für gewöhnlich ein heißes Diskussionsthema unter Fans und Experten. Doch nicht in diesem Jahr. "Jeder weiß, das wird der leichteste Pick der Welt. Du wählst das Phänomen, den 7-Fuß-Mann mit den Skills eines Aufbauspielers", stellt der NBA-Analyst und ehemalige Profispieler Brendan Haywood vor der Veranstaltung in New York klar.