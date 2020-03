Erstmals in der 124-jährigen Geschichte werden die Olympischen Spiele verschoben. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird das weltgrößte Sportereignis nun erst im kommenden Jahr in Japan stattfinden. Das gab Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag nach einer Telekonferenz bekannt, an der auch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der Deutsche Thomas Bach, teilnahm. "Zunächst einmal habe ich mit dem IOC-Präsident Bach besprochen, dass die Olympischen Spiele in Tokio und die Paralympics nicht abgesagt werden. Des weiteren, wenn man die augenblickliche Situation betrachtet und will, dass die Athleten in dem bestmöglichen Umfeld gegeneinander antreten, habe ich gebeten, darüber nachzudenken, ob die Olympischen Spiele für ungefähr ein Jahr verschoben werden können. Auch um die Sicherheit für die Zuschauer sicherzustellen." Bach habe seinem Vorschlag, die Sommerspiele um ein Jahr zu verschieben, "100-prozentig" zugestimmt, sagte Abe. Das IOC berief umgehend eine Sondersitzung ein. Zuletzt war der Druck auf das Gastgeberland und das IOC immer größer geworden, die Sommerspiele zu verschieben. Einige Länder wie Australien und Kanada hatten angesichts der Ansteckungsgefahr einer Teilnahme für dieses Jahr bereits eine Absage erteilt. Veranstalter anderer Sportwettbewerbe wie beispielsweise der Fußball-Europameisterschaft waren mit ihren Entscheidungen schneller gewesen. Lange spielte das IOC auf Zeit, um zu sehen, ob sich das Coronavirus noch eindämmen lässt. Doch angesichts inzwischen weltweit fast 380.000 Infizierter und mehr als 16.500 Toten sorgte diese Haltung nur noch für Unmut.