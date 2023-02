2019 hatte sie einen Auftritt beim Super Bowl noch abgelehnt, jetzt soll es ihr großes Comeback werden: Sängerin Rihanna wird die Halbzeitshow des diesjährigen Football-Finales bestreiten. Vor vier Jahren begründete sie ihre Absage mit dem Umgang der NFL mit Profi Colin Kaepernick. Der Quarterback war aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA beim Abspielen der Nationalhymne auf ein Knie gegangen und wurde infolge zur unerwünschten Person in der Liga. Rihannas Show im State Farm Stadium in Glendale, Arizona wird mit Spannung erwartet, immerhin liegt ihr letzter großer Live-Auftritt einige Jahre zurück. Ihr letztes Studioalbum "Anti" ist Anfang 2016 erschienen. Dafür wurde die 34-Jährige im vergangenen Jahr Mutter und steuerte mit "Lift Me Up" den Titelsong zum Marvel-Blockbusters "Black Panther: Wakanda Forever" bei, der für einen Oscar nominiert wurde.

