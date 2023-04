Die Jagd auf die Football-Supertalente: So läuft der Draft in der NFL ab

von Max Seidenfaden Es sind die spannendsten Tage für Football-Fans außerhalb der NFL-Saison. Seit Donnerstagabend (Ortszeit) wählen in Kansas City die 32 Teams im Draft neue Talente aus. Wir erklären, welche Regeln es beim Draft gibt.

Football-Quarterback Bryce Young hatte in der Nacht zu Freitag gut lachen. Der 21 Jahre junge Spielmacher der University of Alabama wurde wie erwartet von den Carolina Panthers an der ersten Stelle des NFL-Drafts gezogen. Die weiteren 30 sogenannten Picks der ersten Runde wurden ebenfalls in der Nacht zu Freitag gezogen, die nächsten sechs Runden folgen in den nächsten Tagen – dann vielleicht auch mit deutscher Beteiligung. Wie erklären, was Sie zur Talentbörse der NFL wissen müssen.

Wie läuft der NFL-Draft ab?

In den sieben Runden wählen alle 32 Teams der NFL in jeder Runde ein Talent. Dabei darf das schlechteste Team der abgelaufenen Saison das erste Talent auswählen, das zweitschlechteste Team den zweiten Spieler, der amtierende Super-Bowl-Champion erhält den letzten Pick in einer Runde. Der sogenannte Draft, den es auch in den anderen großen amerikanischen Sportligen NBA (Basketball), NHL (Eishockey), MLB (Baseball) und der MLS (Fußball) gibt, soll es ermöglichen, ein Gleichgewicht in der Liga zu erhalten. Die schwächeren Teams erhalten damit die Möglichkeit, die größeren Talente unter Vertrag zu nehmen. Für die Talente ist die Auswahl in der ersten Runde bereits lukrativ, ein Vertragsabschluss ist häufig bereits mit einem Handgeld in Millionenhöhe versehen.

Eine Besonderheit gab es jedoch in der Nacht zu Freitag bereits: Statt 32 Talenten wurden nur 31 von den Teams gezogen. Die Miami Dolphins hatten ihr Draftrecht in der ersten Runde im vergangenen Sommer verloren, als illegale Vertragsgespräche mit Quarterback-Legende Tom Brady öffentlich wurden – dieser stand zum Zeitpunkt der Verhandlungen aber noch bei den New England Patriots unter Vertrag. Ab der zweiten Runde dürfen die Dolphins dann auch Talente auswählen.

Dürfen Positionen im Draft getauscht werden?

Ja, so geschehen mit dem begehrtesten Pick in diesem Jahr. Eigentlich waren die Chicago Bears das schlechteste Team der abgelaufenen Saison. In einem Tauschgeschäft mit den Carolina Panthers bekamen die Bears im Gegenzug nicht nur den Erst- und Zweitrundenpick der Panthers, sondern auch einen weiteren Pick für die erste Runde im kommenden Jahr sowie mit DJ Moore einen erfahrenen Passempfänger (Wide Receiver). Auch während der Draft-Tage kommt es immer wieder zu Tauschgeschäften unter den Teams. Durch die Tauschgeschäfte ist es möglich, dass ein Team mehrere Spieler in einer Runde auswählen darf – andere Teams hingegen dann leer ausgehen.

Welche Spieler dürfen ausgewählt werden?

Während beispielsweise in der NHL bereits Spieler ab 18 Jahren ausgewählt werden dürfen, ist das bei der NFL nicht möglich. Wer sich für den Draft anmelden will, muss seit mindestens drei Jahren eine High School verlassen haben. So ist es üblich, dass die Talente alle an Universitäten spielen, ehe sie für den Draft zur Verfügung stehen. Die NFL ist dabei für die Einhaltung einiger Regeln zuständig und teilt mit, ob ein Spieler für den Draft zugelassen wird. Alleine aus den Colleges werden so jede Saison rund 3000 Spieler überprüft.

Möglich ist es aber auch, Spieler aus anderen Ländern auszuwählen – wobei dort die Qualität im Vergleich zu den US-Universitäten stark abfällt. Der Deutsche Moritz Böhringer sorgte 2016 für ein Novum. Der damals 22-Jährige war der erste Spieler aus Europa, der ohne ein College besucht zu haben, in einem NFL-Draft ausgesucht wurde. Dass der Draft aber keine Einsatzgarantie ist, musste auch Böhringer erfahren. Nach fünf Jahren, in denen er überwiegend zum Trainingskader aber nicht zum Teamkader gehörte, kehrte er Anfang 2021 nach Deutschland zu den Schwäbisch Hall Unicorns zurück.

Gibt es auch Deutsche im diesjährigen Draft?

Mit Kilian Zierer, Lorenz Metz und Marlon Werthmann stehen gleich drei deutsche Spieler zur Auswahl. Im Gegensatz zu Böhringer spielten Zierer (Auburn Tigers) und Metz (Cincinnati Bearcats) aber zuletzt an US-Colleges. Marlon Werthmann hingegen versucht wie Böhringer den Sprung aus Schwäbisch Hall in die NFL. Vor allem Zierer werden Chancen im diesjährigen Draft nachgesagt. Einige Experten sehen ihn als Pick in der vierten oder fünften Runde.

Hat man auch ohne Draft die Chance auf die NFL?

Auch das ist möglich. Das beste Beispiel aus deutscher Sicht ist Jakob Johnsen. Der Full Back, eine der beiden Laufspiel-Positionen, wurde nach seinem Studium an der University of Tennessee nicht gedraftet, fand aber über ein Förderprogramm der NFL seinen Weg in die Liga. Nach zwei Jahren unter Trainerlegende Bill Belichick bei den New England Patriots läuft er seit der vergangenen Saison für die Las Vegas Raiders auf.

Wo wird der Draft in Deutschland übertragen?

Mit Ablauf der vergangenen Saison sind die NFL-Übertragungsrechte von ProSieben auf RTL übergegangen. Während die erste Runde in der Nacht noch bei RTL Nitro zu sehen war, werden die Auswahl in der zweiten und dritten Runde (in der Nacht zu Samstag ab 0.30 Uhr) sowie der vierten bis siebten Runde (am Samstag ab 18 Uhr) im US-Originalkommentar beim Streamingdienst RTL+ übertragen. Alle Übertragungen sind kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser. RTL+-Premium-User können den Draft auch über die RTL+-App verfolgen.

