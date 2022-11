Die Stimmung vor dem ersten Hauptrundenspiel der National Football League in München hat auch Liga-Chef Roger Goodell beeindruckt. "In der ganzen Stadt ist die riesige Vorfreude zu spüren. Unglaublich, was hier los ist. Es ist die richtige Zeit für dieses Spiel in München", sagte der 63-Jährige bei einem Fan-Treffen am Samstag. Schon Tage vor dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks an diesem Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben und DAZN) waren zahlreiche Football-Fans in Münchens Innenstadt unterwegs. Brauhäuser wurden zu NFL-Pubs umfunktioniert.

Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks

Die bayerische Landeshauptstadt hatte sich im Rennen um die Deutschland-Premiere gegen Düsseldorf und Frankfurt durchgesetzt. "Auch, weil die Allianz Arena ein einzigartiges Stadion ist und eine optimale Bühne für den Sport bietet", sagte Goodell. Außerdem sei die Leidenschaft der Münchner für den US-Sport unglaublich. "Wir hatten das Gefühl, dass NFL hier sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, wir hatten recht."

Rund 67.000 Zuschauer werden beim Auftritt von Superstar-Quarterback Tom Brady und Tampa Bay in der Heimstätte des FC Bayern erwartet. "Das wird eine tolle Stimmung. Ich hoffe, dass wir künftig darauf aufbauen können in Deutschland", sagte Goodell.

NFL soll weitere Spiele in Deutschland planen

Deutsche NFL-Fans dürfen sich einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr auf ein zweites Hauptrundenspiel der National Football League freuen. Wie die "Bild" am Sonntag berichtete, will die Liga neben dem bereits geplanten Spiel in Frankfurt am Main eine weitere Partie in Deutschland austragen. Eine NFL-Sprecherin wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen: "Es gibt noch nichts zu schreiben."