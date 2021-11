Halskrause und Cut auf der Nase: Footballprofi Henry Ruggs III. vor Gericht in Las Vegas

Er galt als aufsteigender Stern der NFL, doch am Dienstagmorgen war Henry Ruggs an einem Verkehrsunfall beteiligt, bei dem eine Frau starb. Jetzt erschien der Footballer erstmal vor Gericht.

Nach dem schweren Verkehrsunfall von Footballprofi Henry Ruggs III. sind weitere Details ans Licht gekommen: Wie die Polizei mitteilte, war Ruggs mit 250 km/h durch Las Vegas gerast, Sekunden bevor er am Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr mit seiner Chevrolet Corvette in einen Toyota Rav4 krachte. Der SUV ging nach dem Aufprall in Flammen auf, die 23 Jahre alte Fahrerin und ein Hund, der sich ebenfalls im Auto befand, starben.

Dem Polizeibericht zufolge hatten mehrere Augenzeugen des Unfalls noch versucht, die Frau aus dem brennenden Fahrzeug zu ziehen. Die 23-Jährige sei jedoch eingeklemmt gewesen und wegen des Rauchs und der Flammen hätten die Helfer sie nicht retten können.

Henry Ruggs droht lange Haftstrafe

Ruggs, der noch am Tag des Unfalls von seinem Verein, den Las Vegas Raiders, entlassen worden war, erschien am Mittwoch (Ortszeit) zum ersten Mal vor Gericht. Der 22-Jährige hatte dabei sichtbare Schnittwunden auf dem Nasenrücken und trug eine Halskrause. Er hatte der Polizei zufolge am Unfallort "Zeichen einer Beeinträchtigung" gezeigt und wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Todesfolge und rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge angeklagt.

Der ausgebrannte Toyota RAV4 (l.) des Todesopfers und die völlig demolierte Chevrolet Corvette von Henry Ruggs © Ethan Miller / Getty Images

Ruggs hatte am Unfallort einen Alkoholtest verweigert, aber die Staatsanwaltschaft erklärte bei dem Gerichtstermin am Mittwoch, dass bei dem Beschuldigten ein Blutalkoholwert von 0,16 Promille festgestellt worden sei – mehr als das Doppelte der gesetzlichen Grenze in Nevada, wie der US-Sender ABC berichtet. Zudem sei eine geladene Handfeuerwaffe auf dem Boden von Ruggs' Corvette gefunden worden.

Seine 22 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Unfall nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

"Es geht um Entscheidungen, und wenn jemand beschließt, unter Alkoholeinfluss zu fahren und 250 km/h schnell zu fahren, werden wir Gerechtigkeit fordern", zitierte ABC Bezirksstaatsanwalt Steve Wolfson nach Ruggs' Anhörung. "Dies ist ein tragischer und trauriger Tag. Es ist eine Tragödie, weil eine Frau ihr Leben verloren hat und eine Menge anderer Menschen leiden. Es ist auch traurig und tragisch, dass Mr. Ruggs möglicherweise seine gesamte Karriere verliert und mit einer harten Gefängnisstrafe rechnen muss."

Die völlig zerstörte Chevrolet Corvette von Henry Ruggs wird mit einem Abschleppwagen abtransportiert © Steve Marcus / Las Vegas Sun / DPA

Nach Angaben von Wolfson droht dem Sportler eine Haftstrafe zwischen zwei und 46 Jahren, die sich jedoch erhöhen könnte, wenn wegen der Waffe im Fahrzeug Anklage erhoben werde.

Ruggs galt als aufsteigender Stern in der National Football League. Der Wide Receiver hat in dieser Saison 24 Pässe für die Raiders gefangen, darunter zwei Touchdowns. Der Club liegt mit fünf Siegen und zwei Niederlagen auf dem ersten Platz der American Football Conference West der NFL.

Ruggs kam gegen eine Kaution von 150.000 Dollar auf freien Fuß. Sein nächster Gerichtstermin ist der 10. November.

Quelle: ABC, Las Vegas Metropolitan Police Department