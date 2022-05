Starb in einem SUV: NFL-Profi Jeff Gladney, hier in einem Spiel der Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions im vergangenen Jahr.

Er hatte gerade erst einen neuen Vertrag in der US-Footballliga unterschrieben: Der NFL-Profi Jeff Gladney und eine Frau, die mit ihm im Wagen saß, sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der US-Footballprofi Jeff Gladney ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Der Cornerback der Arizona Cardinals und eine Frau wurden am Montagmorgen (Ortszeit) in Dallas bei einem Unfall mit einem Geländewagen tödlich verletzt, wie US-Medien berichten. Gladneys Agent Brian Overstreet bestätigte den Tod des NFL-Spielers und sagte dem "Fort Worth Star-Telegram": "Wir bitten um Gebete für die Familie und um Privatsphäre in dieser schweren Zeit."

Nach Angaben des Sheriffs von Dallas County waren Beamte gegen 2:28 Uhr zu einem Unfall auf dem Woodall Rodgers Freeway in Richtung Westen gerufen worden. Ein weißes Fahrzeug hatte sich demnach auf einer Wiese überschlagen. Bei der Ankunft habe die Feuerwehr von Dallas bestätigt, dass zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, gestorben seien.

Jeff Gladney war womöglich zu schnell gefahren

Dem Sheriff zufolge waren an dem Unfall zwei Fahrzeuge beteiligt. Vorläufige Informationen deuteten darauf hin, dass das weiße Fahrzeug zu schnell gefahren und von hinten auf das zweite Fahrzeug aufgefahren sei. Das weiße Fahrzeug sei dann offenbar außer Kontrolle geraten und gegen einen Brückenpfeiler der Autobahn geprallt. Die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs seien nicht verletzt worden.

Der US-Sender NBC Dallas-Fort Worth berichtet, dass das zweite Opfer eine 26 Jahre alte Frau sei, die als Beifahrerin mit Gladney unterwegs gewesen sei. Ihre Familie habe dies dem Sender bestätigt. Bei dem Wagen habe es sich um ein Mercedes-Benz SUV gehandelt.

"Wir sind erschüttert über den Tod von Jeff Gladney", teilten die Cardinals mit. "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die diesen enormen Verlust betrauern." Auch die Minnesota Vikings, die Gladney im Jahr 2020 nach seinem Studium an der Texas Christian University (TCU) gedraftet hatten, zeigten sich betroffen und äußerten ihr Mitgefühl mit "Jeffs aktuellen und ehemaligen Teamkollegen und Trainern, die um sein viel zu früh verlorenes Leben trauern."

Gladney hatte 2020 16 Partien für Minnesota bestritten. Nach einer Festnahme und Anklage wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung im Zusammenhang mit einer ehemaligen Freundin spielte er 2021 nicht mehr in der NFL. Nachdem er für nicht schuldig befunden wurde unterzeichnete er aber im März einen Zweijahresvertrag bei den Cardinals.

Die TCU zeigte sich ebenfalls "sehr bestürzt, als wir vom Tod von Jeff Gladney erfuhren". "Nachdem er seinen Abschluss gemacht und seine Karriere in der NFL fortgesetzt hatte, blieb Jeff der TCU eng verbunden", schrieb der sportliche Leiter der Uni Jeremiah Donati. "Er liebte alles an seiner Alma Mater. Er war ein häufiger Besucher auf dem Campus und nahm dieses Jahr an unserem Frühjahrstraining und Frühjahrsspiel teil, stolz begleitet von seinem kleinen Sohn."

Gladney, dessen Sohn im Februar ein Jahr alt wurde, war in dieser Woche nach Texas zurückgekehrt, um seiner Mutter beim Abschluss eines Hauskaufs zu helfen. Eine Immobilienfirma in Texarkana schrieb auf ihrer Facebookseite, dass "jeder kleine Junge davon träumt, groß rauszukommen und seiner Mutter ein großes Haus zu kaufen". Gladney war auf dem Posting abgebildet.

