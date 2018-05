Diese Geste könnte Footballspieler künftig teuer zu stehen kommen. Der US-Verband NFL droht Sportlern, die beim Abspielen der Nationalhymne vor Beginn des Spiels nicht aufstehen, mit Geldbußen. Der Kommissar des Verbandes, Roger Goodell, sagte am Mittwoch, falls sich jemand auf dem Spielfeld respektlos gegenüber der Hymne oder der Fahne zeige, werde die Liga eine Strafe gegen das ganze Team verhängen. Die teaminternen Auflagen würden an die Vorschriften der NFL angepasst. "Jedes Team muss selbst entscheiden, wie es damit umgeht. Alle 32 Klubs wollen sicherstellen, dass das Abspielen der Hymne und das Hissen der Flagge ein sehr wichtiger Moment für uns alle bleibt, für uns persönlich und für unser Land", sagte Goodell. "Und wir wollen sichergehen, dass diesem Moment mit Respekt begegnet wird. Für die Spieler, die das Gefühl haben, sie könnten während der Hymne nicht stehen, haben wir meiner Meinung nach eine ausgewogene Regelung gefunden: Sie können während der Hymne in der Umkleidekabine bleiben." Vor rund zwei Jahren hatte sich der NFL-Spieler Colin Kaepernick aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA während der Nationalhymne hingekniet. Andere Spieler folgten seinem Beispiel, was einen Wutanfall von US-Präsident Donald Trump auslöste: "Schafft den Hurensohn sofort vom Feld. Er ist gefeuert!" Auch Trumps Vize Mike Pence warf den Spielern unpatriotisches Verhalten vor und verließ aus Protest ein Match. Die Spielergewerkschaft NFLPA teilte am Mittwoch mit, die neuen Regeln seien nicht mit ihrem Verband abgesprochen worden. Eventuell werde man die Entscheidung anfechten, hieß es in einem Statement.