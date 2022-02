Novak Djokovic steht vor unsicheren Monaten – noch ist nicht klar, bei welchen Turnieren der ungeimpfte Tennis-Star antreten darf. Impfen lassen möchte er sich dennoch nicht. Die Airline Ryanair nahm das zum Anlass für einen frechen Spruch.

Gerade ist das scheinbar endlose Theater um Novak Djokovic und seine letztendlich abgelehnte Einreise nach Australien zu den Australian Open abgeklungen, da bahnt sich schon die nächste Diskussion an. Am 22. Mai beginnen in Paris nämlich die French Open – und auch dort könnte der Impfstatus des Tennis-Stars wieder dafür sorgen, dass er gar nicht erst zu dem Grand-Slam-Turnier antreten kann. Auch bei anderen Turnieren könnte es passieren, dass der ungeimpfte Serbe nicht teilnehmen darf.

Novak Djokovic: "Den Preis bin ich bereit zu zahlen"

Djokovic hat sich in einem BBC-Interview bereits dazu geäußert. Er werde eher auf die Teilnahme an weiteren wichtigen Tennis-Turnieren verzichten, als sich impfen zu lassen, stellte der 34-Jährige klar: "Ja, das ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen." Dennoch sei er kein Impfgegner und wolle auch nicht mit dieser Bewegung in Verbindung gebracht werden. Diese widersprüchlichen Aussagen lösten viel Unverständnis aus – auch bei der Airline Ryanair, die Djokovic daraufhin mit einem Tweet auf die Schippe nahm: "Wir sind keine Airline, aber wir fliegen mit Flugzeugen."

Ryanair macht Witze auf Kosten des Tennis-Stars

Der Tweet wurde inzwischen deutlich mehr als 20.000 Mal retweetet, mehr als 180.000 User haben ihn gelikt. Die Reaktionen der Nutzer darauf fallen allerdings sehr unterschiedlich aus: Während einige den Witz für gelungen halten und darin eine klare Stellungnahme des Unternehmens sehen, ärgern sich andere darüber, dass Ryanair sich in dieser Debatte positioniert und fragen, ob die Airline gern auf ungeimpfte Passagiere verzichten möchte.

Corona Widerstand gegen den Piks: Das sind die bekanntesten Impfskeptiker im Weltsport 1 von 6 Zurück Weiter Zurück Weiter Novak Djokovic Der serbische Tennisstar kämpft nach der Stornierung seines Einreise-Visums praktisch in letzter Minute gegen seine Abschiebung aus Australien. Anwälte des Weltranglisten-Ersten legten am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) vor einem Gericht in Melbourne Rechtsmittel gegen den Visumsentzug ein, wie das australische Nachrichtenportal "The Age" berichtete. Demnach suchten sie noch Dokumente zusammen und sollten im Laufe des Tages von Richter Anthony Kelly gehört werden. Djokovic war mit einer höchst umstrittenen medizischen Ausnahmegenehmigung nach Australien gereist und am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Melbourne gelandet, um dort an den Australian Open teilzunehmen. Das Turnier beginnt am 17. Januar. Die australische Grenzschutzbehörde verwehrte ihm aber die reguläre Einreise – und ließ den 34-Jährigen stattdessen in ein Hotel für Ausreisepflichtige bringen. Djokovic sollte noch am Donnerstag die Heimreise antreten. Mehr

Novak Djokovic hatte bei den Australian Open in Melbourne im Januar nicht starten können, weil er für die Einreise nach Australien eine Impfung gegen Covid-19 hätten nachweisen müssen. Der Weltranglistenerste ging aber offenbar davon aus, durch eine Ausnahmegenehmigung des Bundesstaates Victoria von der Impfpflicht befreit worden zu sein. Nach längerem Hin und Her sowie einigen Anhörungen vor Gericht wurde Djokovic die Einreise verweigert.

Novak Djokovic schließt eine Impfung nicht aus

Er sei zwar als Kind geimpft worden, erklärte Djokovic im Interview mit der BBC, wolle aber jetzt selbst entscheiden, was seinem Körper zugeführt werde. Dennoch schloss er nicht kategorisch aus, sich in Zukunft impfen zu lassen, "weil wir alle gemeinsam versuchen müssen, die bestmögliche Lösung zu finden, um Covid zu beenden".

In der kommenden Woche steht der Serbe wieder auf dem Tennisplatz: Er tritt beim ATP-Turnier in Dubai an – das ist dort auch ohne Impfung möglich. ""Ich vermisse Tennis nach all dem, was passiert ist", sagte Djokovic. "Ich freue mich darauf, am Montag wieder zu spielen."

Quellen: Ryanair auf Twitter / BBC / DPA