Erste Reaktion nach Gerichtsentscheidung: Djokovic will bei Australian Open antreten

Novak Djokovic hat sich seit der Gerichtsentscheidung erstmals zu Wort gemeldet. Der Tennisstar zeigt sich kämpferisch.

Ein australischer Richter hat vor wenigen Stunden zugunsten von Novak Djokovic entschieden. Er darf das Abschiebehotel verlassen, bekommt seine Dokumente zurück und kann somit bei den Australien Open in einer Woche antreten.

Nachdem sich der Tennisstar in den vergangenen Tagen nicht öffentlich äußerte, meldet er sich nun zurück. Auf Twitter schreibt der Serbe: "Ich bin froh und dankbar, dass der Richter die Visum-Sperre zurückgenommen hat. Trotz allem, was passiert ist, will ich bleiben und versuchen, bei den Australian Open teilzunehmen. Ich bleibe fokussiert. Ich bin hierher geflogen, um bei einem der wichtigsten Events, die wir haben, zu spielen vor wunderbaren Fans." Dazu postet er ein Bild von sich auf einem Tennisplatz.

Novak Djokovic: Immigrationsminister kann ihn noch des Landes verweisen

So ganz kann Djokovic aber noch nicht aufatmen. Auch wenn der Richter die Entscheidung zunächst zurückgenommen hat, kann ihn Immigrationsminister Alex Hawke trotzdem ausweisen. Eine Entscheidung, die noch heute getroffen werden sollte, wurde verschoben. Richter Kelly hatte die Regierung gewarnt, dass eine Ausweisung eine dreijährige Einreisesperre Djokovics bedeuten würde.