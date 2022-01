Das Visum von Novak Djokovic für Australien ist vorerst wieder gültig, aber der Einwanderungsminister kann das Gerichtsurteil überstimmen. Unterdessen zeichnet sich ab, dass der Serbe ein Opfer staatlicher Wilkür geworden ist.

Bange Stunden für Novak Djokovic: Ein Gericht in Melbourne hat die Annullierung seines Visums durch australische Grenzbeamte aufgehoben, doch das heißt nicht, dass er an den Australian Open teilnehmen wird. Der Richter begründete das Urteil auch nicht grundsätzlich, sondern mit Verfahrensfragen. So hätte die Grenzbeamten Djokovic nicht genug Zeit gelassen, um seine Anwälte zu kontaktieren. Einwanderungsminister Alex Hawke hat die Möglichkeit, das Gerichtsurteil zu übergehen und das Visum erneut zu annullieren: "Der Minister beschäftigt sich derzeit mit dem Fall, und dieser Prozess läuft noch", sagte ein Sprecher von Hawke.

Doch wie der Einwanderungsminister entscheidet, ist nicht ausgemacht und auch nicht wann. Hawke wird wohl nicht vor dem Montagabend europäischer Zeit eine Entscheidung bekannt geben. Der Minister dürfte sich Zeit nehmen, denn eine erneute Ablehnung des Visums würde gleichzeitig bedeuten, dass der Tennisstar für drei Jahre nicht nach Australien einreisen dürfte.

Für Novak Djokovic wäre eine Verbannung ein Schock

Für den Profi, der seit seinem 16. Lebensjahr regelmäßig im Januar in Melbourne weilt, wäre das ein Schock. Djokovic hätte dann ein Grand-Slam-Turnier weniger, um den ewigen Rekord von 21 Grand-Slam-Siegen zu holen. Der Serbe, Rafael Nadal und Roger Federer haben jeweils 20 Titel geholt. Auch für die Veranstalter der Australian Open wäre eine Ausweisung Djokovic ein herber Rückschlag. Ohne den Rekordsieger des Turniers (neun Mal gewann der Serbe in Melbourne) würde es in den nächsten Jahren an Attraktivität einbüßen.

Für Djokovic und seinen Fans heißt es abwarten. Aktuell hat der Serbe das Abschiebehotel verlassen und machte Station bei seinen australischen Anwälten, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Mittlerweile postete er auf Twitter ein Bild aus der Rod-Laver-Arena, wo er sein Training wieder aufgenommen hat. Dazu schrieb er: "Ich bin froh und dankbar, dass der Richter die Annullierung meines Visums aufgehoben hat. Trotz allem, was passiert ist, möchte ich bleiben und an den Australian Open teilnehmen (...)"

Gefangen im "bürokratischen Morast"

Unterdessen zeichnet sich ab, dass die Einreise-Farce um den Superstar ihren Grund wohl eher den unklaren Einreise-Regeln Australiens hat. Der urteilende Richter fragte in einem entlarvenden Satz: "Was hätte dieser Mann noch mehr tun können?". Die Zeitung "The Age" sprach in diesem Zusammenhang davon, dass Djokovic in einem "bürokratischen Morast der Pandemie-Bekämpfung" gefangen sei, für den er letztendlich nichts könne, so lauten die Zwischenzeilen. Zwischendurch hieß es, dass eine Covid-19-Infektion nicht dem Geimpft-Status gleichzusetzen sei. Davon ist mittlerweile nicht mehr die Rede.

Djokovic hatte die Ausnahmegenehmigung, die er vom australischen Tennisverband erhalten hatte und die ausreichend sein sollte, vorgelegt. Darin enthalten sind unzweifelhaft die beiden Bestätigungen von zwei voneinander unabhängigen medizinischen Experten-Gremien, die eine vom Bundesstaat Victoria. Das war den Grenzbeamten nicht ausreichend, sie wollten offenbar, wie es aus den jetzt veröffentlichten Gesprächsprotokoll zwischen Djokovic und dem Grenzbeamten hervorgeht, eine bundesstaatliche Bestätigung, weil der Bund für die Einreise verantwortlich sei.

Unabhängig von Djokovics zweifelhafter Haltung zum Impfen und zu Corona: Es wird immer deutlicher, dass der Tennisprofis ein Stück weit auch ein Opfer staatlicher Wilkür geworden ist.

