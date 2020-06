Einige Sachen gehen auch im Pool und nicht nur im Fluss. Das weiß auch Sebastian Rossi aus Erfahrung. Der argentinische Kanufahrer hält sich im Pool seiner Freundin fit, um sich für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio zu qualifizieren. "Es ist ein bisschen langweilig, Tag für Tag im Pool zu sein, verglichen mit einem richtigen Training in der Natur mit schnellem Wasser, bei dem ich machen kann, was ich will. Dieser Sport ermöglicht dir, eine Beziehung zum Wasser aufzubauen, zu Flüssen. Zu Hause im Pool gefangen zu sein, ist schwer. Aber ich mache es, weil es notwendig ist." Sein Kanu hat er mit Fahrradgurten an zwei große Palmen gebunden, um einen Widerstand herzustellen und eine Fahrt stromabwärts zu simulieren. Rossi hat im Jahr 2019 bei den panamerikanischen Spielen eine Silbermedaille errungen. Durch sein innovatives Training erhofft er sich, seine Chancen für eine Qualifikation für Olympia vergrößern zu können.