Shahnaz Kamal ist 37 Jahre alt, lebt in Pakistan und ist die erste Drei-Sterne-Boxtrainerin des Landes. Schon als Kind träumte sie davon, sich die Boxhandschuhe überzuziehen. Damals ein Ding der Unmöglichkeit in der konservativen pakistanischen Gesellschaft. Doch dann wurde der Traum zur Realität. Heute bringt sie in Peschawar Jungen und Mädchen das Boxen bei. O-TON SHAHNAZ KAMAL, BOXTRAINERIN: "Es hab viele Widerstände, aus allen Richtungen. Meine Familie, meine Schwiegereltern und alle Verwandten waren dagegen. Niemand unterstützte mich, nur mein Mann. Aber als ich eine bestimmte Stufe erreichte und nationale und dann internationale Trainerin wurde, lobten mich alle. Aber am Anfang war es sehr schwierig, ich musste sogar mein Dorf verlassen." Kamal und ihr Mann haben vier Kinder. Sie waren die ersten Schüler, die sie auf der Dachterrasse ihres Hauses trainierte. Später kamen auch Mädchen aus der Nachbarschaft hinzu. Seit 2008 hat sie insgesamt 600 Jungen und 150 Mädchen trainiert, sagt sie. O-TON SHAHNAZ KAMAL, BOXTRAINERIN: "Der Frauenboxsport in Pakistan hat eine große Zukunft vor sich, aber nur, wenn wir ein bisschen Unterstützung bekommen. Wir haben bei Null angefangen und sind jetzt bei 80 oder 90 Prozent. Wenn die Regierung und die Gesellschaft uns unterstützen, können wir bei 100 Prozent landen so wie bei der Nationalen Meisterschaft." Aber auch jetzt kann sich ihre Bilanz schon sehen lassen. Mehrere ihrer Schülerinnen haben bereits in Wettkämpfen Medaillen gewonnen. Jeder dieser Siege ist auch ein kleiner Sieg für die Gleichberechtigung in Pakistan.