Biedermann, 1986 in Halle (Saale) geboren, wurde 2004 Junioren-Europameister über drei Distanzen. Bei der WM 2009 in Rom besiegte er über 200 Meter Freistil den damaligen Superstar Michael Phelps (Foto). Neben seinen zwei WM-Titeln holte er sechs EM-Titel, einmal WM-Silber und viermal WM-Bronze. Seit 2017 studiert er an der Universität Erlangen im Fernstudium Sportwissenschaft. Von 2010 bis 2015 war er mit der Schwimmerin und Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen liiert. Mit seiner jetzigen Freundin lebt Biedermann in Halle (Saale).