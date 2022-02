Denise Herrmann

Biathlon

Die Sportsoldatin aus dem Erzgebirge fährt mit ehrgeizigen Zielen nach Peking, sie will unbedingt auf das Podest, am besten nach ganz oben. Es gibt nur ein Problem: Im Schießen hat sie in der aktuellen Saison große Schwächen gezeigt, dafür ist sie läuferisch in sehr guter Form.

