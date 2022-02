Bei den Olympischen Winterspielen in Peking läuft die Jagd auf die Medaillen. Geht es nach dem amerikanischen Daten- und Analysedienst Gracenote, wird Deutschland auf dem zweiten Platz im Medaillenspiegel landen. So war es auch vor vier Jahren bei den Winterspielen in Pyeongchang. Ob sich die Prognose bewahrheitet, wird sich am Ende der Spiele zeigen. Um nicht den Überblick zu verlieren, haben wir alle Medaillen-Gewinner in unserer Fotostrecke zusammengefasst, die wir nach und nach ergänzen. Viel Spaß beim Durchklicken.

Am Ende stoßen sie auf die Gold-Kandidaten, die vor den Spielen vorausgesagt worden waren. Hier können sie vergleichen, wie treffsicher die Prognosen waren.