Das braucht Mut: Big-Wave-Surfer rasen bei Wettkampf in Portugal gewaltige Wellenberge hinab









Beindruckende Brecher vor Portugals Küste. Am Donnerstag trafen sich die besten Big-Wave-Surfer der Welt bei Nazaré für einen Wettkampf. Unter den Siegern des Contests waren der Brasilianer Lucas Chianca sowie sein Partner Nic von Rupp, ein Portugiese mit deutschen Wurzeln. Der Surfspot Nazaré ist in der Szene weltbekannt und beeindruckt an Tagen, wie diesen, wenn die Wellen, rund 15 Meter groß werden. Die Wasserberge sind dann so gewaltig, dass sie vom Surfer, wie sonst üblich, nicht mehr alleine angepaddelt werden können. Daher nutzen die Wellenreiter Jetskis, um sich in die Wellen hineinziehen zu lassen.

Mehr