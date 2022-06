Der Profigolfer Bart Bryant, dreimaliger PGA-Toursieger, ist in Florida bei einem Autounfall ums Leben gekommen

Crash in Florida

Drei Mal war Profigolfer Bart Bryant auf der renommierten PGA-Tour erfolgreich, hängte dabei einst sogar Tiger Woods ab. Jetzt ist der Sportler unter tragischen Umständen ums Leben gekommen.

Traurige Nachricht aus dem Golfsport: Bart Bryant, dreimaliger Sieger auf der PGA-Tour, ist am Dienstag im Alter von 59 bei einem Autounfall in Florida gestorben. Das bestätigte PGA-Tour-Commissioner Jay Monahan: "Die PGA-Tour ist traurig über das tragische Ableben von Bart Bryant. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit." Monahan weiter: "Die Bryants waren über vier Jahrzehnte lang Teil der PGA- Tour-Familie, und wir sind dankbar für den Einfluss und das Vermächtnis, das er für unsere Organisation und unzählige Gemeinden hinterlassen hat. Bart wird uns sehr fehlen."

Der Unfall ereignete sich laut Medienberichten, als Bryant und seine Frau in ihrem Geländewagen am Ende einer Fahrzeugkolonne für einen Bautrupp anhielten. Laut Angaben aus dem Büro des Sheriffs von Polk County (Florida) sei dann ein Lastwagen in das Fahrzeug der Bryants gekracht, dessen Fahrer den Stau offenbar übersehen hatte.

Bryant war nicht ansprechbar, als die Rettungskräfte in Polk City ihn am Dienstagnachmittag fanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Seine Frau Donna, 49, überlebte mit leichten Verletzungen.

Einst deklassierte Bart Bryant sogar Tiger Woods

Nach seinem ersten PGA-Tour-Sieg im Alter von 41 Jahren bei den Texas Open 2004 gewann Bryant 2005 zwei weitere große Turniere: das Memorial und die renommierte Tour Championship, wo er Tiger Woods mit dem Rekordabstand von sechs Schlägen auf Platz zwei verwies.

Sein Bruder Brad Bryant ist ebenfalls Profigolfer. Er gewann 1995 die Walt Disney World Classic, womit die Bryants eines von nur zwölf Brüderpaaren sind, die jemals auf der PGA Tour gewinnen konnten.