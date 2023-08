Boxlegende René Weller ist nach langer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Der frühere Welt- und Europameister litt seit Jahren an einer Demenzkrankheit, die wohl auch eine Folge seines Sports war. Auf Instagram verabschiedete sich seine Frau Maria mit den Worten: "My Love, ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17.50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen", schrieb sie am Dienstagabend. Weller startete in den sechziger Jahren seine Box-Karriere und wurde einer der prominentesten Sportler Deutschlands, was auch an seinen glamourösen Auftritten lag, bei denen er sich gern als Playboy inszenierte. Gleichzeitig hatte er immer eine kriminelle Ader, die ihm Ende der 90er-Jahre eine Gefängnisstrafe einbrachte. Danach nutzte er seine Prominenz für Auftritte in verschiedenen TV-Shows und für Showkämpfe. 2014 wurde bei ihm Demenz diagnostiziert. Zuletzt war er ein Pflegefall.