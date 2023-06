von Eugen Epp Nach einem Zeckenbiss erholten sich Douglas Costa und seine Verlobte nicht mehr: Erst starb der Rennfahrer, wenig später seine Partnerin.

Ein Zeckenbiss endete für den brasilianischen Rennfahrer Douglas Costa und seine Verlobte Mariana Giordano tödlich. Brasilianische Medien berichten, dass sich das Paar auf dem Land in Campinas, einer Region rund 90 Kilometer entfernt von der Hauptstadt São Paulo, aufgehalten hat. Dabei wurden beide offenbar von einer Zecke gebissen und starben an den Nachwirkungen.

Das Paar klagte einige Tage später über Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit und Hautausschlag. Laut Medienberichten wurden beide daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo Costa schon am nächsten Tag starb. Auch seine 36-jährige Verlobte überlebte den Biss nicht, sie starb nur wenige Stunden nach ihrem Partner. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erlagen beide dem Rocky-Mountain-Fleckfieber, auch Brasilianisches Fleckfieber genannt.

Zeckenbiss endet tödlich

Die Infektionskrankheit ist in Süd-, Mittel- und Nordamerika verbreitet. Die meisten Erkrankungen kommen in Brasilien vor. Die Ansteckung erfolgt über den Biss einer infizierten Zecke, die ersten Symptome zeigen sich in der Regeln nach zwei bis 14 Tagen, in besonders schweren Fällen kann es zum Herzstillstand kommen. Eine Impfung gibt es nicht, die Behandlung erfolgt durch Antibiotika.

Douglas Costa fuhr in der Rennserie AMG-Cup Brasil. Dort ist auch Marcio Giordano, Bruder von Costas verstorbener Verlobter, aktiv. Beim ersten Rennen nach dem Tod des Paares trugen alle Boliden die Namen von Costa und Giordano. "Eine großartige Liebesgeschichte, die einen Film wert ist", schrieb Marcio Giordano auf Instagram zu einem Bild seiner Schwester und seines Rennfahrerkollegen. Die Verantwortlichen des AMG-Cup würdigten den Fahrer ebenfalls: "Wir wissen, was für ein bewundernswerter Mensch Douglas war und wie er eine grosse Lücke in den Herzen aller hinterlassen wird, die die Ehre und das Vergnügen hatten, ihn zu kennen."

Quellen: "Folha de Sao Paulo" / AMG-Cup Brasil auf Instagram / Marcio Giordano auf Instagram / MSD Manual