von Tim Schulze Roger Federer ist seit einem halben Jahr Tennis-Rentner und genießt das Leben mit der Familie beim Skifahren. Es sei eine "spezielle Zeit" für ihn, sagte er RTL jetzt. Was die Zukunft genau bringe, wisse er aber noch nicht.

Gerade noch hat Roger Federer sich als Schauspieler versucht und die Hauptrolle in einen Kurzfilm übernommen. Darin steigt er gemeinsam mit dem US-Comedian Trevor Noah versehentlich in einen falschen Zug ein, der sie durch eine wunderschöne Schweizer Landschaft fährt. Die beiden Stars witzeln viel herum, eine ältere Dame bezahlt das Ticket, das sie nicht dabei haben. Sie ist ein "big Fan" von Noah.

Der Film soll Werbung für den Schweizer Tourismus machen, um ihn nach den Einbrüchen in die Corona-Pandemie wieder anzukurbeln. Federer hatte für die Kampagne schon mit den US-Stars Anne Hathaway und Robert de Niro vor der Kamera gestanden, diesmal also mit seinem Kumpel Trevor Noah. Beide kennen und schätzen sich schon länger. Sie verbindet, dass sie jeweils einen südafrikanischen und schweizerische Elternteil haben. Selbstverständlich machen sie auch darüber Witze.

Viele Aufgaben als frischer Tennis-Rentner

Als Federer die beiden ersten Werbefilme drehte, war er noch aktiver Profi. Im September 2022 beendete der für viele größte Tennisspieler aller Zeiten seine außergewöhnliche Karriere mit 41 Jahren endgültig. Drei Knieoperationen hatten ihn in den letzten zwei Jahren fast durchgängig außer Gefecht gesetzt.

Was macht so einer jetzt mit seinem Leben, nachdem er ein Vierteljahrhundert als Profi durch die Welt getingelt ist? Wie sieht das Leben eines Tennis-Superstars kurz nach Beginn der Rente aus? "Es ist eine spezielle Zeit", sagte Federer zu RTL während der Dreharbeiten. "Ich war 25 Jahre im Tennis drin und dann auf einmal ist es vorbei, aber man konnte es in den letzten Jahren ja absehen, dass es nicht mehr weitergeht. Es sind jetzt so 100 Tage vergangen seit meinem Abschied und ich schaue mich um, was nun kommen könnte."

Federer ist aber nicht der Typ, der sich langweilt. Aufgaben hat er genug, und dann sind da die vier Kinder. "Klar, ich habe die Stiftung und viele Werbepartner für die ich Botschafter bin und dann will ich natürlich auch Zeit mit meinen vier Kindern verbringen. Ich hab Zwillingsmädchen - 13 - und Zwillingsbuben - 8. Da ist immer was los. Und natürlich will ich auch weiterhin dem Tennis erhalten bleiben. Will weiter (Charity-)Turniere machen und vielleicht auch kommentieren", sagte er.

Eines will er nicht aufgeben: das Reisen

Das Leben nach der Karriere hat Vorteile. Zum Beispiel kann Federer wieder Skifahren. Darauf hat er wegen des Verletzungsrisikos 15 Jahre verzichtet. "Meine Kinder haben mich das erste Mal auf Skiern gesehen. Ich war solange vorsichtig wegen meiner Karriere, aber wir hatten jetzt einfach den besten Tag."

Daran, woanders zu leben, denkt Federer nicht: "Ich habe die Schweiz nie verlassen und habe meine Wurzeln immer hier behalten und alle meine Freunde & Familie sind hier. Wenn du auf Reisen bist auf der ganzen Welt und Gefahr läufst den Halt zu verlieren, ist das wichtig. Ich habe das nie", sagte er.

Als neuer Lebensmittelpunkt soll eine große Villa am Zürichsee dienen, die der gerade errichten lässt. Sie soll rund 64 Millionen Euro kosten. "Wir sind auch grade am Bauen hier in der Schweiz. Und haben auch ein Haus in den Bergen. Ich werde immer zurückkommen und meine Kinder werden hier aufwachsen. Aber ich werde auch immer reisen wollen."

Mehr vom Interview mit Roger Federer und Trevor Noah können Sie am Freitag in den TV-Magazinen von RTL sehen. Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.