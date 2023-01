Rosi Mittermaier im Jahr 1976 bei den Winterspielen in Innsbruck auf dem Weg zur Goldmedaille im Slalom. In der Abfahrt holte sie ebenfalls Gold, im Riesenslalom gewann sie Silber. Mit ihren Erfolgen raste die damals 25-Jährige direkt in die Herzen der Deutschen.

