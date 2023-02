von Tim Schulze Der Russe Roman Kostomarow gewann mit Partnerin Tatjana Navka 2006 die Goldmedaille im Eistanz. Nun hat das Schicksal den früheren Eiskunstläufer hart getroffen: In Folge einer Erkrankung amputierten Ärzte ihm beide Füße.

Der frühere Eiskunstläufer Roman Kostomarow ist ein russischer Sport-Held. Der 46-Jährige gewann mit seiner Partnerin bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 die Goldmedaille im Eistanz, er ist zweifacher Weltmeister und dreifacher Europameister.

Nun hat das Schicksal Kostomarow hart getroffen: "Leider mussten beide Füße amputiert werden. Jetzt gibt es einen Kampf um die Hände. Der Allgemeinzustand des Patienten verbessert sich, aber er befindet sich immer noch auf der Intensivstation unter strenger Aufsicht der Ärzte", wird ein Familienmitglied von der Nachrichten-Agentur Tass zitiert.

Die Folgen einer Lungenentzündung

Die Tragödie nahm ihren Lauf, nachdem Kostomarow am 10. Januar mit einer aktuten Lüngenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, die er möglicherweise verschleppt hatte. Der Ex-Kunstläufer kam sofort auf die Intensivstation. Dort verschlechterte sich sein Zustand, er wurde zeitweise sogar ins künstliche Koma versetzt und an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen.

Doch es kam noch schlimmer: Die Ärzte diagnostizierten ein Gangrän-Risiko. Dabei werden Teile des Körpers, vor allem Gliedmaßen, durch eine Durchblutungsstörung mit zu wenig Sauerstoff versorgt, Gewebe stirbt ab und die daraus entstehenden Bakterien vergiften den Körper, wenn sie in Blutkreislauf kommen. Um das bei Kostomarow zu verhindern, amputierten die Ärzte die Füße des ehemaligen Olympiasiegers. Es heißt, auch seine Hände seien bedroht.

"Die ganze Welt des Sports ist ihm nahe“, meldete sich der russische Sportminister Oleg Matytsin zu Wort. "Und ich bin sicher, dass die Arbeit der Spezialisten zusammen mit der Zuneigung seiner Lieben und der vielen Fans ihm helfen wird, daraus schnell herauszukommen."

Kostomarows Ehefrau Oksana Domnina, ebenfalls eine frühere Eiskunstläuferin, postete zum Geburtstag ihres Mannes am 8. Februar folgende Worte: "Alles Gute zum Geburtstag mein Held (...) mein Starker (...) mein Favorit (...) mein Champion in allem! Ich bin stolz auf dich, deinen Mut, deine Stärke, deinen Eifer in diesen schwierigen Momenten! Vor genau einem Jahr hätten wir uns selbst im gruseligsten Traum nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte (...), aber jetzt ist es so (...) und wir werden alles überwinden." Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die zwölf Jahre alt ist.

