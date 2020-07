Zu einem der Gesichter im Kampf gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit hat die WNBA Satou Sabally bereits gemacht - nun will sich die deutsche Basketball-Nationalspielerin in der US-Liga auch auf dem Spielfeld Aufmerksamkeit und Respekt erarbeiten.

"Ich bin selbstbewusst. Ich bin hier aus einem Grund und weiß, dass mein Team mir den Rücken stärkt", sagte die 22-Jährige vor dem wegen Corona um Monate verzögerten Saisonstart mit den Dallas Wings gegen die Atlanta Dream (23 Uhr MESZ). "Meine Vorfreude war da in jedem Testspiel, aber am Sonntag wird es vermutlich noch was anderes sein, weil es da um was geht."

Satou Sabally - geboren in New York, in Berlin aufgewachsen

Sabally - in New York geboren und in Berlin aufgewachsen - spielte zuletzt im College für Oregon State und wurde von den Wings an zweiter Stelle im Draft ausgewählt. Früher als für sie hatte sich noch nie ein US-Team für eine deutsche Sportlerin oder einen Sportler bei der Talenteverteilung entschieden. "Mental muss ich mich nicht umgewöhnen. Ich bin eine Gewinnerin und will gewinnen", erklärte sie.

Unterschiede zum Studenten-Level gebe es aber in der stärksten Frauen-Basketball-Liga der Welt. "Körperlichkeit ist der Schlüssel. Es ist ein großer Unterschied zu Spielen im College. Daran muss ich mich gewöhnen und dazu lernen."

Co-Führerin des WNBA-Rats für soziale Gerechtigkeit

Dass ihr die Liga das zutraut, zeigt sich auch an der Verantwortung, die Sabally schon lange vor dem ersten Korb übertragen bekommen hat. Vor gut zwei Wochen teilte die WNBA mit, dass sie zusammen mit weiteren Spielerinnen einen neu gegründeten Rat für soziale Gerechtigkeit anführen wird. Wie die NBA will auch die Frauen-Liga die Rückkehr auf das Parkett dazu nutzen, auf Rassismus und damit verbundene gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen.

Sabally scheint dafür prädestiniert. Sie hat Verbindungen zur von LeBron James gegründeten Initiative "More than an Athlete" (Mehr als ein Athlet), die sich seit Jahren für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzt und die Menschen hinter den Sportlergeschichten zeigen will. In ihren Interviews geht es vor allem seit den landesweiten Protesten immer auch um Rassismus.

"Jemanden zu haben, der so laut und stolz seine Meinung sagt und vertritt, wofür sie steht, da macht sie einen richtig guten Job", sagte Marie Gülich von den LA Sparks der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin da stolz auf sie und unterstütze sie."

Sabally: Rassismus eine globale Pandemie wie Covid-19

Sabally hat ihre eigenen Erfahrungen. "In der Schule musste ich immer besonders hart arbeiten und mich stets rechtfertigen, wenn ich gute Noten hatte. Nach dem Motto: Oh, du hast eine Eins?", erzählte sie erst am Donnerstag. "So wie Covid-19 eine globale Pandemie ist, ist Rassismus ebenfalls eine."

Dass Sabally nicht schon längst die ersten Spiele gewonnen hat und an der deutschen Erfolgsgeschichte ihres Vorbilds Dirk Nowitzki in Dallas weiterbasteln konnte, liegt an eben jener Pandemie. Lange war unklar, wann die Saison überhaupt beginnen kann. Nun sind wie bei den Männern alle Teams an einem Ort. Die Frauen sind ebenfalls in Florida, aber auf der anderen Seite des Staates in Bradenton. "Diese Pandemie hat uns gezeigt, dass Basketball nicht selbstverständlich ist. Du musst jedes Spiel so spielen, als wäre es dein letztes", sagte sie.

"Knien scheint uns nicht ausreichend, um zu protestieren"

Schon Stunden vor Saballys Auftritt nutzten die Spielerinnen der US-Basketball-Profiliga den Saisonstart zu einem starken Zeichen gegen Rassismus in den USA. Vor dem Auftaktspiel der WNBA zwischen Seattle Storm und New York Liberty verließen die Basketballerinnen am Samstag (Ortszeit) beim Abspielen der Nationalhymne die Arena und gingen zurück in die Umkleidekabinen. "Knien scheint uns nicht ausreichend, um zu protestieren", sagte New Yorks Spielführerin Layshia Clarendon.

Als die Spielerinnen auf das Spielfeld zurückkehrten, hielten sie für 26 Sekunden inne, um Breonna Taylor zu würdigen. Die schwarze Amerikanerin war im März im Alter von 26 Jahren bei einem Einsatz in ihrem Haus von Polizisten erschossen worden. Bislang hat es keine Anklagen gegen die involvierten Beamten gegeben. Auch auf den Trikots der Spielerinnen stand der Name Breonna Taylor.