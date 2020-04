Eine Nachricht von ihrem Vorbild Dirk Nowitzki bekam die deutsche Basketballerin Satou Sabally schon lange vor ihrem ersten Profi-Spiel in Dallas. "Willkommen @Bally Satou. Dallas ist ein toller Ort!!!! Auf gehts!!", twitterte der Superstar jetzt (auf englisch). Wie für den 41 Jahre alten Ex-NBA-Profi ist die Stadt in Texas zukünftig auch für die bald 22 Jahre alte Nationalspielerin die neue Heimat.

Von New York nach Berlin nach Dallas

So früh wie keine Deutsche vor ihr wurde die in New York geborene und in Berlin aufgewachsene Sabally beim Draft von einem WNBA-Team gezogen und spielt in der stärksten Basketball-Liga der Welt zukünftig für die Dallas Wings. Die Texaner entschieden sich mit dem zweiten Pick für die Athletin, die in den vergangenen drei Jahren in Oregon am College spielte.

"Ich hoffe, dass ich Dallas auf die Karte bringen kann, so wie er", sagte Sabally in einer ersten Reaktion dem TV-Sender ESPN, als sie nach Nowitzki gefragt wurde. "Er hatte so einen großen Einfluss auf den deutschen Basketball und ich hoffe, das werde ich auch haben." Wenig später scherzte sie in einer Telefonkonferenz, dass sie nun Nowitzkis Spezialwurf lernen müsse. "Ich bin so glücklich und kann es kaum erwarten, nach Dallas zu kommen." Gesellschaft hat sie dort zukünftig auch von der 20-jährigen Luisa Geiselsöder aus Nördlingen.

Sieben Deutsche in der WNBA

An 22. Position sicherten sich die Los Angeles Sparks überraschend früh die Dienste von Leonie Fiebich ebenfalls 20, die zuletzt für den TSV Wasserburg aktiv war und sich gerade erst von ihrem zweiten Kreuzbandriss erholt hat. Nach Marlies Askamp, Martina Weber, Linda Fröhlich und der momentan bei den Sparks unter Vertrag stehenden Marie Gülich sind die drei die deutschen Spielerinnen fünf, sechs und sieben, die in der WNBA eine Chance bekommen.

"Dieser Draft zeigt eindrucksvoll, dass in Deutschland im weiblichen Nachwuchsbasketball in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet wurde", sagte Armin Andres, DBB-Vizepräsident für Leistungssport. "Wir hoffen, dass sich alle drei schnell und gut in der WNBA zurechtfinden, sobald die Saison starten darf. Sie sind drei echte Eckpfeiler für unsere Damen-Nationalmannschaft, die an frühere Erfolge anknüpfen soll."

Letzter Erfolg schon 23 Jahre her

Größter Erfolg ist der Gewinn von Bronze bei der Europameisterschaft 1997 mit Askamp, die bei den Titelkämpfen als MVP ausgezeichnet wurde. Momentan ist die Damen-Nationalmannschaft allenfalls zweitklassig. Nach dem Rücktritt von Patrick Unger als Damen-Bundestrainer im Februar ist der Verband immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Sabally hat schon einmal mit auf den Weg gegeben, den deutschen Spielerinnen in den heimische Bundesligen mehr Einsatzzeiten zu garantieren, um leistungsstärker zu werden.

"Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob es der richtige Schritt ist, unter diesen Umständen die Profi-Laufbahn einzuschlagen", sagte Sabally vor dem Draft zu der ungewissen Zeit in der Corona-Krise. "Das ist einerseits riskant, denn wir alle wissen nicht, ob die nächste WNBA-Saison überhaupt stattfinden wird. Andererseits habe ich gefühlt, dass ich bereit bin, die Universität zu verlassen und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen."

Ehrung für verunglückte Bryant-Tochter

Der WNBA-Draft hätte eigentlich in New York stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie war es eine virtuelle Veranstaltung. Die neue Saison hätte am 15. Mai beginnen sollen, ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

Beim dem Draft wurden am Rande Gianna Bryant, Payton Chester und Alyssa Altobelli geehrt. Die drei Mädchen waren im Januar zusammen mit NBA-Legende Kobe Bryant bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Die damals 13 Jahre alten Nachwuchs-Basketballerinnen wurden bei der Veranstaltung posthum in die WNBA aufgenommen.

Für ihre Tochter wäre "ein Traum wahr geworden", sagte Vanessa Bryant, Giannas Mutter, in einer emotionalen Video-Botschaft. Sie bedankte sich für die Geste. "Sie wollte eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten werden, genau wie ihr Vater", sagte die Bryant-Witwe. Bekanntgegeben wurde zudem die Einführung des "Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award". Mit dem Preis sollen Personen oder Gruppen ausgezeichnet werden, die sich um den Mädchen-Basketball verdient gemacht haben.