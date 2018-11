Vom 9. bis 28. November findet in London die Schach-WM 2018 statt. In Englands Hauptstadt kommt es dann zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen (Elo-Zahl 2835; Die Elo-Zahl beschreibt die Spielstärke) und seinem US-amerikanischen Herausforderer Fabiano Caruana (Elo-Zahl 2832).

Der stern informiert Sie nachfolgend über Spielplan, Turniermodus, Regeln und wo Sie den Zweikampf live mitverfolgen können.

Turniermodus und Regeln der Schach-WM 2018

Ermittelt wird der neue Weltmeister in insgesamt zwölf Runden, in denen beide Akteure jeweils abwechselnd mit den schwarzen und weißen Steinen spielen. An einem "Spieltag" wird eine Partie ausgetragen und das jeweils an zwei aufeinanderfolgen Tagen, ehe die Spieler einen Tag Pause haben (nach Runde 11 wechseln sich Spiel- und Ruhetag ab).

Für die ersten 40 Züge einer Partie bekommen Carlsen und Caruana eine Bedenkzeit von 100 Minuten. Für die darauffolgenden 20 Züge werden es 50 Minuten sein. Für die restlichen Züge stehen beiden Spielern 15 Minuten zur Verfügung - bei einer Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug. Ein Remis-Angebot ist den Regularien zufolge erst nach dem 30. Zug erlaubt - und zwar vom Spieler der schwarzen Steine.

Für eine gewonnene Partie gibt es demnach einen Punkt, bei einem Unentschieden bekommen beide Akteure jeweils einen halben Punkt. Für den Weltmeistertiltel braucht es 6,5 Zähler. Sollte nach Runde 12 noch kein Sieger feststehen, müssen die beiden Schachgenies noch einmal im dann entscheidenden Tie-Break gegeneinander ran.

Der Spielplan im Überblick

So sieht der Spielplan der Schach-WM aus. Die Runden werden jeweils um 16 Uhr deutscher Zeit gestartet. Das Ergebnis der Partien wird zeitnah nachgetragen.

Freitag, 9. November: 1. Runde

Samstag, 10. November: 2. Runde

Sonntag, 11. November: Ruhetag

Montag, 12. November: 3. Runde

Dienstag, 13. November: 4. Runde

Mittwoch, 14. November: Ruhetag

Donnerstag, 15. November: 5. Runde

Freitag, 16. November: 6. Runde

Samstag, 17. November: Ruhetag

Sonntag, 18. November: 7. Runde

Montag, 19. November: 8. Runde

Dienstag, 20. November: Ruhetag

Mittwoch, 21. November: 9. Runde

Donnerstag, 22. November: 10. Runde

Freitag, 23. November: Ruhetag

Samstag, 24. November: 11. Runde

Sonntag, 25. November: Ruhetag

Montag, 26. November: 12. Runde

Dienstag, 27. November: Ruhetag

Mittwoch, 28. November: Tie-Break (falls nötig)

Die Schach-WM live verfolgen - hier werden Sie fündig

Schach-Fans, die hofften, die Weltmeisterschaft hierzulande im (Free)TV verfolgen zu können, werden wie schon in den Vorjahren enttäuscht. So gibt es Bewegtbilder vom Titelkampf ausschließlich im Livestream auf "worldchess.com" - und das auch nur gegen Geld. So kostet der Monatszugang 20 US-Dollar (etwa 17,50 Euro), das Jahresabo 25 US-Dollar (knapp 22 Euro).

Auf "chess24.com" können Sie immerhin die Spielzüge nachverfolgen - allerdings ohne Livebilder. Zudem dürften wieder mehrere Anbieter per Liveticker von der Schach-WM berichten.

Quelle: Homepage FIDE World Chess