Sehen Sie im Video: Schuhe von Michael "Air" Jordan unter dem Hammer









STORY: Wollten Sie nicht auch schon einmal fliegen? Frei wie ein Vogel über alle anderen hinweg gleiten? Der Erdanziehung ein Schnippchen schlagen? Dann sind diese persönlichen Schuhe von Michael Jordan vielleicht einen Versuch wert. Unikate der Basketball-Legende werden in Kürze beim Auktionshaus Christie's versteigert, fünf paar Turnschuhe und eine handsignierte Sammelkarte. Der Titel der Auktion lautet "Six Rings – Legacy of the Goat" – wobei Goat für "Greatest of all Time" steht. Christie's rechnet mit einem Erlös von insgesamt 4 Millionen Dollar. Die Anzahl von sechs Objekten ist kein Zufall, sondern eine Anspielung auf die sechs NBA-Meisterschaften, zu denen Jordan seine Chicago Bulls in den 90er-Jahren führte. Damals revolutionierte Jordan auch den Sneakermarkt. Unter den fünf Turnschuhen, die zur Versteigerung stehen, ist auch der Michael Jordan PE Low XII. Jordan selbst hat das schwarze Paar signiert, nachdem er es während der NBA-Finals 1998 gegen die Utah Jazz getragen hatte. Allein dieses Paar könnte für rund 700.000 Dollar versteigert werden.

