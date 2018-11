Die Erinnerungen an unangenehme Stunden im Sportdress zu Schulzeiten sind für viele so prägend, dass sie nahezu alle positiven Erfahrungen verdrängen. Oder erinnert sich jemand an einen erfolgreichen Torschuss auf dem Bolzplatz seiner Schule? Eben. Wie grausam die Erlebnisse eigentlich aller Kollegen zu diesem Stichwort waren, lässt einem die Fußnägel hochrollen. Die "Highlights" haben wir hier mal, anonymisiert, protokolliert:

Reck

"Ich habe beim Aufschwung am Reck meiner Lehrerin mal aus Versehen zwischen die Beine getreten, da sie zu dicht bei mir stand. Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände."

Salto, Handstand und Co.

"Beim Vorturnen auf den Bodenmatten, um die herum sich sämtliche Mitschüler gesetzt hatten, ist mir bei der Rückwärtsrolle in den Handstand ein für alle deutlich hörbarer Pups entfleucht. Mein Sportlehrer nahm es zwar mit Humor, wollte für die Einlage aber keine Extrapunkte vergeben."

Schwimmen

"Die ganze Klasse musste einige Bahnen im Schwimmbad zurücklegen. Auch meine schniefende, erkennbar erkältete Mitschülerin. Auf einmal wurde eine Lache Rotz im Becken sichtbar, so dass alle Schüler kreischend aus dem Becken flohen und unser Sportlehrer die Lache samt eines wahnsinnig langen Popels mit einem Netz aus dem Wasser fischen musste."

Bocksprung

"Die Aufgabe war es, in der Hocke über den Bock zu springen. Ich nahm also Anlauf, lief auf das Gerät zu und blieb mit den Füßen an der Kante des Bocks hängen. Da ich ziemlichen Schwung drauf hatte, überschlug ich mich und krachte mit den Rücken auf den Bock. Danach knackste irgendein Nackenwirbel bei mir, ich musste zum Arzt, wurde geröntgt und hatte mir tatsächlich einen Halswirbel verstaucht. Nach diesem Erlebnis konnte ich nie wieder Bockspringen, bekam schlechte Sportnoten und kein Lehrer vermochte es, diese Blockade wieder zu lösen."

Ballweitwurf

"Bälle konnte ich damals nicht weiter als sieben Meter werfen. Bei den Bundesjugendspielen in der Grundschule bekam ich deshalb nicht einmal eine Teilnehmerurkunde – von einer Siegerurkunde ganz zu schweigen."





Dreimeterbrett

"Im Sommer stand jedes Jahr Schwimmunterricht im Freibad an. Die coolen Jungs, zu denen ich mich natürlich auch zählte, trugen für die geplanten Turmsprünge mindestens zwei Badehosen übereinander. Erstens weil es cool war, wenn die untere auf halb acht hing und die zweite aber trotzdem noch alles verdeckte und zweitens schlicht zur Sicherung der Intimsphäre, falls doch mal die textile Qualität nachlässt. Es kam, wie es kommen musste und der angedachte Köpfer vom Dreier wurde zur ungelenken Arschbombe. Weder die erste Hose, noch die zweite hielten dem Stand. Die etwa zwanzig Meter zum Beckenrand und die anschließenden weiteren zwanzig zum Handtuch gehören zu den quälendsten meiner Schulzeit."

Fußball

"Unsere Mädchen-Schulauswahl trat zur Stadtmeisterschaft an. Strahlend wie unsere Gemüter war auch das Weiß unserer Trikots und Hosen. Warum bei mir, und ausschließlich bei mir, eine Verfärbung im Hosenbereich sichtbar wurde verstand ich erst einige Zeit später. Meine erste Menstruation. Keiner in meiner Familie hielt es für nötig, mich auf diese 'Gefahr' hinzuweisen. Immerhin war ich schön zwölf."

