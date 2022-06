Schwimm-WM in Budapest

Schwimm-WM in Budapest Schwimmerin wird im Wasser bewusstlos – ihre Trainerin springt ins Becken und rettet sie

Dramatische Szenen bei der Schwimm-WM in Budapest: Die Synchronschwimmerin Anita Alvarez verlor im Wasser das Bewusstsein. Ihre Trainerin reagierte sofort – denn es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Es passierte während der freien Solo-Kür der Synchronschwimmerinnen: Bei der Schwimm-WM in Budapest verlor die US-Amerikanerin Anita Alvarez unmittelbar nach ihrer Darbietung plötzlich das Bewusstsein. Die Schwimmerin sank auf den Boden des Beckens und hatte Glück, dass ihre Trainerin geistesgegenwärtig reagierte.

Andrea Fuentes sprang kurzerhand selbst ins Wasser, nachdem sie Alvarez untergehen sah. Sie holte die Schwimmerin zurück an die Wasseroberfläche und hievte sie zusammen mit einem anderen Mann aus dem Becken. Am Beckenrand leisteten Sanitäter erste Hilfe. In der Schwimmhalle herrschte während der dramatischen Szene eine nahezu gespenstische Stille. Die gute Nachricht: 30 Minuten nach dem Zwischenfall gab eine Betreuerin des US-Teams bekannt, dass es Alvarez gut gehe.

Schwimm-WM: Synchronschwimmerin verliert das Bewusstsein

"Die Ärzte haben alle lebenswichtigen Funktionen überprüft und alles ist normal: Herzfrequenz, Sauerstoff, Zuckerwerte, Blutdruck – alles okay", gab auch Andrea Fuentes, selbst viermalige Olympiamedaillengewinnerin im Synchronschwimmen, auf Instagram Entwarnung. Alvarez werde nun einen Tag Pause einlegen, danach sollten die Ärzte entscheiden, ob sie wieder antreten kann.

Der Ohnmachtsanfall sei durch Stress ausgelöst worden. Fuentes wollte dem Vorfall allerdings keine zu große Bedeutung beimessen: "Manchmal vergessen wir, dass das auch in anderen Hochleistungssportarten passiert. Wir haben alle Bilder gesehen, wie manche Athleten es nicht bis zur Ziellinie schaffen und andere ihnen helfen, dorthin zu kommen."

Die 25-jährige Synchronschwimmerin hat schon öfter im Wasser das Bewusstsein verloren. Bei einem Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele brach sie ebenfalls zusammen, auch dort musste ihre Trainerin rettend eingreifen. Ihre Mutter erzählte damals, dass Alvarez auch während des Trainings schon einige Male im Wasser bewusstlos geworden war.

Quelle: Andrea Fuentes auf Instagram