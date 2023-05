von Eugen Epp Sportlich passten sie perfekt zusammen, doch mittlerweile herrscht zwischen den NBA-Legenden Scottie Pippen und Michael Jordan dicke Luft. Pippen stichelt erneut gegen seinen ehemaligen Teamkollegen.

Michael Jordan und Scottie Pippen haben in den Neunzigern gemeinsam sechs NBA-Titel mit den Chicago Bulls gewonnen. Die beiden Basketballspieler galten als das Traum-Duo der US-Basketball-Liga schlechthin – auch wenn Jordan immer im Blickpunkt stand und Pippen in seinem Schatten.

Dieses Missverhältnis sorgte schon zu aktiven Zeiten für Unmut. Mittlerweile aber scheint die Beziehung zwischen den beiden Stars zerrüttet zu sein. In einem Podcast hat sich Scottie Pippen erneut abfällig über seinen ehemaligen Mitspieler geäußert. "Ich habe Michael Jordan spielen gesehen, bevor ich zu den Bulls kam. Er war ein schrecklicher Spieler", sagte er im Gespräch mit Stacey King, der ebenfalls zusammen mit Pippen und Jordan bei dem Team spielte.

Scottie Pippen kritisiert ehemaligen Mitspieler Michael Jordan

Das Talent, das Jordan zweifelsohne besaß und das ihn später zum einem der größten Sportler aller Zeiten machte, war für Pippen offenbar noch nicht zu erkennen, bevor beide in Chicago spielten. "Es war schrecklich, mit ihm zu spielen. Es ging immer nur Eins-gegen-Eins und er hat einen schlechten Wurf nach dem anderen gemacht", so der 56-Jährige. Jordan spielte bereits seit 1984 bei den Bulls, Pippen wurde 1987 gedraftet.

Erst die starken Teamkollegen hätten Jordan und die Chicago Bulls groß gemacht, behauptet Pippen: "Plötzlich waren wir ein Team und wurden erfolgreich. Die Leute vergaßen, wer er wirklich war. Er war ein Spieler, der nicht wirklich zu den Besten gehörte." Dennoch wurde Jordan zum absoluten Weltstar, während seine Teamkollegen – allen voran Pippen – ihm den Rücken frei hielten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Scottie Pippen negativ über seinen früheren Mitspieler spricht. Nach der Netflix-Dokumentation "The Last Dance" über Michael Jordans letzte Saison bei den Bulls hatte sich Pippen geärgert: "Michael erhielt zehn Millionen Dollar für seine Rolle in der Doku. Meine Mannschaftskollegen und ich erhielten keinen Cent." Zudem kritisierte er, dass Jordan auch bei schwachen Spielen stets gefeiert wurde: "Er war in den Augen der bewundernden Presse und Öffentlichkeit immer noch der fehlerlose Jordan."

Quellen: Podcast "Gimme the Hot Sauce" / "Sport1"

