Erdmann, 1968 in Blankenburg in Sachsen-Anhalt geboren, begann als Neunjährige mit dem Rodeln. Mit 13 wurde sie in die Kinder- und Elitesportschule in Oberhof aufgenommen. 1989 holte sie ihren ersten WM-Titel im Rennrodeln, vier weitere folgten (Foto: 1997 beim Sieg in Igls) – und dann noch zwei im Zweierbob, in den sie 2000 umstieg. Zudem gewann Erdmann sechs EM-Titel und drei olympische Medaillen (u. a. 1994 Silber im Rodel-Einsitzer in Lillehammer). Sie ist Berufssoldatin und heute als Sportfeldwebel bei der Bundeswehr tätig.