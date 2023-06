von Eugen Epp Mit nur 13 Jahren hat Arisa Trew etwas geschafft, was noch keiner Frau auf einem Skateboard geglückt ist: Sie stand einen sogenannten "720er" in einem Wettkampf.

Arisa Trew steht noch ganz am Anfang ihrer Karriere und hat in ihrer Sportart dennoch schon einen Meilenstein gesetzt. Der 13-jährigen Skateboarderin aus Australien ist gelungen, was vor ihr noch keine Frau geschafft hat: Sie hat einen sogenannten 720er in einem Wettkampf gestanden.

Der Trick gilt als einer der schwierigsten auf dem Skateboard, dabei dreht sich das Skateboard unter den Füßen zweimal komplett in der Luft, um 720 Grad also. Dieses Kunststück zu vollbringen, ist vor Trew schon anderen Mädchen und Frauen geglückt – als erstes etwa ihrer Kollegin Sky Brown 2018. Doch Arisa Trew gelang der Trick erstmals auch unter Wettkampfbedingungen, nämlich beim Tony Hawk Vert Alert in den USA. Die Australierin postete ein Video ihrer Performance auf ihrem Instagram-Kanal.

Arisa Trew schafft 720er vor den Augen von Tony Hawk

"Ich kann es nicht glauben, dass ich meinen ersten 720er gelandet habe und dass ich das erste Mädchen auf der Welt bin, dass ihn in einem Wettkampf gestanden hat", freute sich Trew. "Ich hätte es nicht geschafft, wenn das Publikum mich nicht so angefeuert hätte", sagte sie laut "Guardian".

"Das war wirklich eine tolle Sache", lobte ihr Trainer Trevor Ward. "Wir haben sehr hart gearbeitet, um Arisa an diesen Punkt zu bringen. Sie hat viel trainiert, viel gelitten, und sie hat es auf der größten Bühne der Welt geschafft." Auf Instagram berichtete Ward von einem Kopf-an-Kopf-Rennen: Trews Konkurrentin Lilly Stoephasius versuchte ebenfalls den Trick, sein Schützling schaffte es aber zuerst.

Passenderweise gelang Arisa Trew das Kunststück auf einer von Skate-Legende Tony Hawk organisierten Veranstaltung. Der hat 1985 als erster den Trick vollführt. Als nächstes strebt Trew die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris an. Und auch was weitere Tricks angeht, gibt es noch viel Luft nach oben: Die bisher größte Rotation liegt bei ganzen 1260 Grad.

Quellen: Arisa Trew auf Instagram / Tony Hawk auf Instagram / Trevor Ward auf Instagram / "Guardian"