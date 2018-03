Bei einem Unglück mit einem Skilift in Georgien sind am Freitag mindestens acht Personen verletzt worden. Der Lift habe sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit rückwärts bewegt, berichten lokale Medien. Dabei seien die Sitzgondeln in der Talstation ineinander gekracht. Auf Amateuraufnahmen aus dem Internet ist zu sehen, wie Umstehende die Personen im in den Gondeln zum Abspringen auffordern. Später kümmerten sie sich um die Verletzten. Wie es zu dem Unglück kommen konnte und warum es keine Notabschaltung gab, wird derzeit untersucht.